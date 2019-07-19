Гильерме чуть не ушел в «Спартак», но все-таки остался в «Локо»

Примерно с начала июня в «Локомотиве» тянулась трансферная история, связанная с Гильерме. На тот момент до конца контракта голкипера с командой оставалось полгода, и логично, что стороны начали обсуждать вопрос о его продлении.

Здесь и появились некоторые трудности. По нашим данным, Гильерме просил зарплату в 3 миллиона евро в год, плюс некоторые бонусы. «Локомотив» не был готов платить столько. На фоне этих несогласий выступил «Спартак».