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Слезы – это тоже мужское дело. Посмотрите на спортсменов, которые доказывают: плакать не стыдно

3 часа назад

23 февраля. День, который из военного праздника сделался чисто мужским. ТВ сегодня крутит военные фильмы, а мужчины слушают в поздравлениях, что они доблестные и отважные защитники.

Но мужская природа – это не только про честь, грамотную расчетливость и четкое выполнение приказов. Это еще сентиментальность и взрыв эмоций, который мальчиков обычно учат держать в себе. Но мужчины в слезах – это тоже естественно и даже красиво.

Все фото: Sven Simon, augenklick/firo Sportphoto, dpa, R3690_WEREK, imageBROKER.com, www.imago-images.de, Xinhua, imago sportfotodienst, Keystone Press Agency / Global Look Press
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