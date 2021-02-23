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Слезы – это тоже мужское дело. Посмотрите на спортсменов, которые доказывают: плакать не стыдно
3 часа назад
23 февраля. День, который из военного праздника сделался чисто мужским. ТВ сегодня крутит военные фильмы, а мужчины слушают в поздравлениях, что они доблестные и отважные защитники.
Но мужская природа – это не только про честь, грамотную расчетливость и четкое выполнение приказов. Это еще сентиментальность и взрыв эмоций, который мальчиков обычно учат держать в себе. Но мужчины в слезах – это тоже естественно и даже красиво.
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