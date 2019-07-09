Главный футбольный инстаграм планеты: он важнее любого издания, попасть туда хотят топ-игроки. Теперь с ним дружит РПЛ (да-да)

Вероятно, на него подписаны вы. Почти точно на него подписаны ваши приятели. Стопроцентно на него подписан кто-то из тех, на кого подписаны вы. Сегодня у 433 − больше 21,5 миллионов человек. Это в два раза больше, чем у Де Хеа и в четыре раза больше, чем у Стерлинга. И да, они оба тоже подписаны на 433. Кроме них самый популярный футбольный аккаунт фолловят Роналду, Компани, Пуйоль, Касильяс, Рэшфорд, Ван Дер Сар, Модрич, Погба, Мбаппе, Азар и еще около 15 тысяч профессиональных футболистов со всего мира.

Разбираем медиачудо со всех сторон и объясняем, при чем тут чемпионат России.

Деньги дал бывший легионер «Спартака». Все придумал журналист, который разочаровался в профессии

Проект 433 изначально базировался в твиттере. Идею сгенерировал голландский журналист Роджер Деелстра. В 2012-ом он ушел из профильных СМИ, разочаровавшись в подходе, который использовался тогда для освещения футбольных событий. Название для стартапа он выбирал простое, важное для игры и близкое по духу. Остановился на любимой схеме голландской легенды Йоханна Кройффа 4-3-3, в которой, как в слоган, умещалась вся его философия.