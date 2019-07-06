Тихие трибуны на Суперкубке. Бойкот от «Локо», мало фанов «Зенита»
Активные болельщики «Зенита» и «Локомотива» – две противоположности в этом матче. Фаны «Зенита» приехали на матч за два часа до начала и организованно заходили на свою трибуну. Болельщики «Локо» появились позже и долго молчали, почти до конца первого тайма.
Сравните две фотографии. Первая – «Локомотив» за два часа. Трибуна не заполнена. Болельщики лениво хлопали, когда команда вышла прогуляться на поле.
Вторая – фанаты «Зенита» за это же время. Они сбиваются в кучу по центру, что-то исполняют, растягивают баннер «Всегда быть первым среди всех». Особенно присутствие питерцев чувствовалось, когда «Зенит» вышел на разминку – они перепели и перекричали оппонента.
Перехваливать фанатов «Зенита» не будем: очевидно, что фанаты «Локо» ехали на матч менее организованно (все-таки почти домашний матч), и ближе к началу встречи силы сравнялись.
Но Суперкубок – уникальная возможность увидеть матч клубов РПЛ, где численность болельщиков обеих команд практически одинакова. И тем интереснее их сравнивать.
«Локомотив» долго молчал. Почему?
В первые 35 минут было слышно только фанатов «Зенита». И это не потому, что фаны «Локомотива» вели себя тише. Они просто молчали. Все это – бойкот руководства.
Все началось с достаточно провокационного по отношению к болельщикам интервью коммерческого директора «Локо» Марата Фаттахова. Вот – главные пункты из него:
1. Он считает, что абонементы должны быть только у тех болельщиков, которые постоянно появляются на стадионе.
2. По словам Фаттахова, он не считает основной целью увеличить число проданных абонементов.
3. «Локомотив» увеличил стоимость абонементов и, как сказал Фаттахов, давно предупредил их владельцев об этом.
Болельщиков это не устроило. Фанаты написали открытое письмо председателю совета директоров команды Анатолию Мещерякову, в котором подчеркнули: а) Их оскорбили такая позиция клуба и лично слова Фаттахова; б) Они просят повлиять на отношения между руководством и ними, которые пока что складываются не очень хорошо; в) Их возмутила работа с фанатами во время финала Кубка России: полиция задерживала фанатов, часто досматривала их.
Президент «Локо» Василий Кикнадзе ответил на это. Он сказал, что не приемлет анонимного общения, что до финала Кубка были предприняты ряд мер по предотвращению негативных историй на трибунах, что работа с фанатами все еще остается приоритетом клуба.
Такой ответ, кажется, не очень понравился болельщикам «Локомотива». Они молчали до 35 минуты, после чего начали поддерживать команду.
Фанаты «Зенита» – топчики, но почему их было так мало
«Зенит» – номинальный хозяин матча за Суперкубок, но при распределении мест получил гостевую трибуну стадиона «Динамо».
Изначально это было не так важно, так как количество выделенных мест для обеих команд не отличалось. Все изменилось, когда фанатам «Локомотива» увеличили квоту и открыли второй ярус. Фанатам «Зенита», не уместившимся на секторе, пришлось скупать соседние места самостоятельно.
Разумеется, это вызвало вопросы: неожиданный ответ пришел от официальной группы стадиона во «ВКонтакте». Причина простая: фанатов «Зенита» не захотели видеть на домашнем секторе болельщики «Динамо».
Позже группа поправилась: дополнительно учитывались вопросы безопасности. Правда, никто не пояснил, чем текущая рассадка лучше.
Зато по кадрам Наталии Кондратенко трибуны кажутся совершенно другими: