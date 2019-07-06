Тихие трибуны на Суперкубке. Бойкот от «Локо», мало фанов «Зенита»

Активные болельщики «Зенита» и «Локомотива» – две противоположности в этом матче. Фаны «Зенита» приехали на матч за два часа до начала и организованно заходили на свою трибуну. Болельщики «Локо» появились позже и долго молчали, почти до конца первого тайма.

Сравните две фотографии. Первая – «Локомотив» за два часа. Трибуна не заполнена. Болельщики лениво хлопали, когда команда вышла прогуляться на поле.

Вторая – фанаты «Зенита» за это же время. Они сбиваются в кучу по центру, что-то исполняют, растягивают баннер «Всегда быть первым среди всех». Особенно присутствие питерцев чувствовалось, когда «Зенит» вышел на разминку – они перепели и перекричали оппонента.