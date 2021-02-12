Все вокруг обсуждают Clubhouse (ААА!). Но вот 6 важных проблем, которые у него пока есть
Этой зимой вы точно много натыкались на упоминание Clubhouse.
Если вдруг еще не пробовали: пользователи создают комнаты на любую тематику и начинают болтать. В одной комнате умещается до 5 тысяч человек. Все говорят по очереди, любой пользователь кидает запрос на участие – заявки одобряются администраторами комнат.
Еще есть клубы по интересам. Их может организовать любой пользователь, который до этого трижды собрал комнаты.
Что нужно знать про успех Clubhouse:
- Его создали два выпускника Стэнфорда Пол Дэвисон и Роган Сэт. Оба бывшие разработчики Google. Сэт и Дэвисон собрали и запустили проект в апреле 2020-го.
- За 10 месяцев Clubhouse набрал 6 млн пользователей. Самый большой прирост случился за первый месяц 2021 года: когда аудитория выросла с 2 до 6 млн.
- Разработчики считают, что за февраль Clubhouse дойдет до прироста в 2 млн человек за неделю.
- Для сравнения: в мае-2020 Clubhouse скачали 1,5 тысячи человек.
- На начало февраля 2021-го это пятое приложение в AppStore по скачиваемости в разделе соцсетей. После фейсбука, мессенджера от фейсбука, вотсапа и Discord.
- За 10 месяцев оценочная стоимость Clubhouse поднялась в 10 раз – со 100 млн долларов до 1 млрд.
Сервис еще очень молодой, но туда уже толпой идут звезды. Например, Марк Цукерберг, Дрейк, Илон Маск. Из тех, кто связан со спортом – Николо Дзаньоло, Мерих Демирал, Леонардо Бонуччи, Лука Пеллегрини, Вальтер Дзенга и другие.
Самую большую суету в Clubhouse пока что наводят Илон Маск и Цукерберг. В начале февраля Маск провел беседу с основателем Robinhood (платформа для частных инвесторов) Владимиром Теневым. Количество слушателей в комнате превысило лимит, и их разговор в качестве исключения стримился на ютубе (хотя политика приложения это запрещает).
Через неделю Цукерберг рассказывал в Clubhouse о фичах и нюансах фейбсука.
Clubhouse пока очень сырой. У платформы есть масса минусов и пока не факт, что разработчики устранят все. Мы выбрали 6 основных.
⛔️ Clubhouse есть только на iOS.
💬 Это точно временно. Разработчики уже пообещали, что в ближайшее время займутся версией для Android. Только решат внутренние проблемы.
⛔️ Инвайты ну очень сложно получить. Это приглашения в приложение. Когда ты регистрируешься в Clubhouse, то не получаешь доступ сразу. Нужно изначальное приглашение от какого-нибудь друга, который там уже есть. Либо чтобы кто-то одобрил твою заявку.
Два инвайта (для приглашения друзей) дают сразу после регистрации. Дальше за активность могут дать еще.
💬 Тоже временная штука. Разработчики специально делают сервис полузакрытым для плавной нагрузки. Чтобы не было багов и сбоев.
⛔️ Закрытый статус привел к теневым рынкам по продаже приглашений в Clubhouse. Например, в Китае, где весь интернет зажат строгой цензурой, инвайты продаются за 150-400 юаней (23-61 доллар). На Ebay приглашение продавались за 97 долларов.
⛔️ У Clubhouse уже сейчас много конкурентов. The New York Times пишет, что в фейсбуке появятся голосовые платформы. У твиттера есть Spaces с похожим функционалом. Телеграм недавно запустил голосовые группы и созвоны в групповых чатах.
💬 Непонятно, как Clubhouse поведет себя в конкурентной борьбе. Есть негативный опыт снэпчата, который просел после введения сторис в инстаграме. С другой стороны, пока ни один из конкурентов-гигантов не успешен со своими голосовыми групповыми фичами. Плюс на Clubhouse может сработать эффект новизны и ощущения особой площадки, которая предназначена именно для разговора. Потому что даже просто голосовые в личных чатах мессенджеров до сих пор считаются спорным функционалом из-за этикета и удобства. Тем более сейчас во многих странах продолжаются карантин и удаленная работа. В этих условиях в 2020 году сервис ZOOM взлетел в разы.
⛔️ Первые пользователи жаловались, что в Clubhouse нет модерации тем. Например, журналист Шанте Джозеф рассказывал, как комната на несколько сотен человек говорила о том, что 1,5-метровое дистанцирование – заговор правительства. Другие пользователи обсуждали теракты в Париже.
💬 Сейчас все обсуждения модерируются. Пользователи, которые говорят на запрещенные темы, удаляются. Восстановление аккаунта невозможно. Clubhouse в любом случае не будет существовать без модерации на уровне других соцсетей хотя бы из-за требований законодательства многих стран и политики магазинов приложений. Недавняя история с телеграмом и требованием AppStore удалить неправомерные группы под угрозой изъятия приложения из магазина это подтверждает.
⛔️ У приложения нет функции записи. Ок. Но люди жалуются, что записи все равно попадают в открытый доступ.
Эффект момента и прямого эфира подается как важная фишка Clubhouse. То есть если ты не попал на встречу с Илоном Маском, то не услышишь ее после. Это же важный фактор для конфиденциальности: люди устраивают разговоры и зовут туда только тех, кому доверяют. Формально приложение не дает записывать разговор: например, блокирует включенный диктофон или запись экрана. Но у этой защиты уже сейчас обнаружена масса дыр. В соцсетях и на форумах публикуются инструкции обхода и слитые записи прямых эфиров из Clubhouse. Так, телеграм-канал «Беспощадный пиарщик» со ста тысячами подписчиков показал пример такой уязвимости: записанный через микрофоны сторонних приложений отрывок разговора с тикток-продюсером (мы не можем дать ссылку из-за запрета мата в медиа).
💬 Пока разработчики не обсуждали эту проблему публично. Что с ней делать, непонятно.
Какая-то муть.