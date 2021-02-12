Все вокруг обсуждают Clubhouse (ААА!). Но вот 6 важных проблем, которые у него пока есть

Clubhouse пока очень сырой. У платформы есть масса минусов и пока не факт, что разработчики устранят все. Мы выбрали 6 основных.

⛔️ Clubhouse есть только на iOS.

💬 Это точно временно. Разработчики уже пообещали, что в ближайшее время займутся версией для Android. Только решат внутренние проблемы.

⛔️ Инвайты ну очень сложно получить. Это приглашения в приложение. Когда ты регистрируешься в Clubhouse, то не получаешь доступ сразу. Нужно изначальное приглашение от какого-нибудь друга, который там уже есть. Либо чтобы кто-то одобрил твою заявку.

Два инвайта (для приглашения друзей) дают сразу после регистрации. Дальше за активность могут дать еще.

💬 Тоже временная штука. Разработчики специально делают сервис полузакрытым для плавной нагрузки. Чтобы не было багов и сбоев.

⛔️ Закрытый статус привел к теневым рынкам по продаже приглашений в Clubhouse. Например, в Китае, где весь интернет зажат строгой цензурой, инвайты продаются за 150-400 юаней (23-61 доллар). На Ebay приглашение продавались за 97 долларов.