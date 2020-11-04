«Тревога, которая приходит с этим дерьмом, сумасшедшая». Игрок закончил карьеру в 22 года из-за хейта в соцсетях
Джошу Хопу 22 года. Последние семь лет он был занят футболом. Сыграл за три австралийские команды, а последние три года играл в клубе высшей лиги «Мельбурн Виктори» и даже выходил в товарищеском матче против «Ювентуса».
Хоп тянул подписание нового контракт с клубом, получал новые предложения. Но вдруг объявил, что больше не хочет быть футболистом. И написал большой пост в инстаграме, что его достал негатив болельщиков в соцсетях.
«Тревога, которая приходит с этим дерьмом, сумасшедшая. Я довольно долго молчал об этом, но начал видеть, как это вползает в мою повседневную жизнь. И я перестал наслаждаться футболом. Совсем.
Мне так надоело, что со мной обращались как с простым «игроком». Мы не просто те, кого вы видите на экране телевизора, мы люди, ничем не отличающиеся от других».
Хоп говорит, что с трудом решил уйти из футбола, но уже не мог терпеть, что в интернете обсуждались все аспекты его жизни:
«Конечно, найдутся невежественные люди, которые скажут первое, что придет им в голову. Но это неправильно, когда дело доходит до цвета кожи, стрижки и манеры речи. Я понимаю, это жестокий мир, но, черт возьми, если так оно и будет дальше, я не хочу быть его частью».
Агент Хопа поддержал его:
«Некоторые скажут, что можно закалиться и не реагировать. Но это легко говорить, когда им никогда не приходилось сталкиваться с давлением, которое испытывают профессиональные футболисты».
Поддержал игрока и глава профсоюза футболистов Австралии. Он обещает, что профсоюз продолжит поддерживать Хопа. И думать, как снизить токсичность фанатов в соцсетях.
Сейчас Хоп отдыхает. В инстаграме он выкладывает фото с таксой и игрой в Fortnite. Хоп планирует вернуться в футбол, но только в любительский.
А в прошлом году австралийский игрок Себастьян Райолл выпустил книгу «Как умереть сегодня». В ней он рассказал, как обвинения в сексуальных связях с 13-летней девочкой (их потом судья снял) привели к интернет-травле и к двум попыткам самоубийства.