«Тревога, которая приходит с этим дерьмом, сумасшедшая». Игрок закончил карьеру в 22 года из-за хейта в соцсетях

Джошу Хопу 22 года. Последние семь лет он был занят футболом. Сыграл за три австралийские команды, а последние три года играл в клубе высшей лиги «Мельбурн Виктори» и даже выходил в товарищеском матче против «Ювентуса».

Хоп тянул подписание нового контракт с клубом, получал новые предложения. Но вдруг объявил, что больше не хочет быть футболистом. И написал большой пост в инстаграме, что его достал негатив болельщиков в соцсетях.

«Тревога, которая приходит с этим дерьмом, сумасшедшая. Я довольно долго молчал об этом, но начал видеть, как это вползает в мою повседневную жизнь. И я перестал наслаждаться футболом. Совсем. Мне так надоело, что со мной обращались как с простым «игроком». Мы не просто те, кого вы видите на экране телевизора, мы люди, ничем не отличающиеся от других».

Хоп говорит, что с трудом решил уйти из футбола, но уже не мог терпеть, что в интернете обсуждались все аспекты его жизни:

«Конечно, найдутся невежественные люди, которые скажут первое, что придет им в голову. Но это неправильно, когда дело доходит до цвета кожи, стрижки и манеры речи. Я понимаю, это жестокий мир, но, черт возьми, если так оно и будет дальше, я не хочу быть его частью».