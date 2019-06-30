Nike установила баскетбольное кольцо на Олимпе в честь первого грека, выигравшего титул MVP в НБА

Адетокунбо – 24-летний греческий баскетболист нигерийского происхождения. Он трижды за три последних года попадал в команду всех звезд НБА. В сезоне-2016/17 он стал первым в истории НБА, кто вошел в топ-20 лучших игроков сезона по очкам, подборам, передачам, перехватам и блок-шотам.