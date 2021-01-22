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К футболисту домой пришел 82-летний фанат. Постучал, познакомился и стал лучшим другом – с разницей в 52 года

4 часа назад

Защитник австралийского клуба «Сентрал Кост Маринес» (идет на первом месте в высшей лиге после четырех туров) Руон Тонгик рассказал, как встретил лучшего друга.

Однажды к нему в квартиру кто-то постучал.

«Здравствуйте, меня зовут Ремо Петро, я футбольный фанат», – представился 82-летний дедушка, который узнал, что в его доме поселился игрок любимой команды.

Они час болтали про футбол и жизнь, а потом Петро позвал Тонгика в гости. Завязалось постоянное общение, хотя разница между ними в 52 года.

До «Сентрал Коста» Тонгик сменил четыре клуба и к 24 годам все никак не мог стать основным игроком. По его словам, дружба с Ремо укрепила его характер, и он стал ментально сильнее.

Тонгик теперь основной центральный защитник, и оценивается Transfermarkt в 250 тысяч евро.

А Петро в молодости был крут в музыке. Играл на аккордеоне, выступал на главном вечернем шоу Австралии и делал номера с местными звездами:

«Моя жизнь была очень и очень хороша. Лучшее, что у меня было».

Петро живет один, и жизнь с Тонгиком, родственники которого тоже живут в другом городе, стала комфортнее и веселее. Футболист привозит ему продукты, они вместе ужинают, смотрят матчи и даже иногда ходят на игры.

«Этот парень знает столько всего о футболе. Он мне все рассказал о первом чемпионате мира. Для своего возраста у Петро феноменальная память.

Он теперь семья для меня. Это очень дружелюбный человек, которого мои брат и семья приняли как родного. После тренировок у меня много свободного времени, и я рад, что могу проводить его с другом».

Петро тоже рад был встретить в своей Тонгика:

«Я рад был встретить в своей жизни этого джентльмена. Он один из лучших людей, которых я встречал. Великолепный защитник. Не понимаю, почему тренер раньше не ставил его в состав. Без него команда пила чай, когда теряла мяч, не была агрессивна».

Все фото: Инстаграм Руона Тонгика
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