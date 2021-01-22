К футболисту домой пришел 82-летний фанат. Постучал, познакомился и стал лучшим другом – с разницей в 52 года

До «Сентрал Коста» Тонгик сменил четыре клуба и к 24 годам все никак не мог стать основным игроком. По его словам, дружба с Ремо укрепила его характер, и он стал ментально сильнее.

Тонгик теперь основной центральный защитник, и оценивается Transfermarkt в 250 тысяч евро.

А Петро в молодости был крут в музыке. Играл на аккордеоне, выступал на главном вечернем шоу Австралии и делал номера с местными звездами:

«Моя жизнь была очень и очень хороша. Лучшее, что у меня было».