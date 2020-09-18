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#Австралия #Футбол

Женская сборная Австралии показала форму и не продает женские размеры ¯\_(ツ)_/¯

18 сентября, 21:00

Австралийские девушки продемонстрировали, в какой футбольной форме будут играть.

Желтая – домашняя, а есть еще вот такая выездная:

Официальный сайт сборной Австралии

Твиттер сборной предложил купить форму, но вывесил только домашнюю.

На вопрос, как насчет выездной, ответ был таким: «К сожалению, женских размеров не будет. Приносим извинения за причиненные неудобства и можем заверить, что они будут исправлены к следующему выпуску набора в 2022 году».

Реплики в твиттере:

  • «Вы говорите об этом в 2020 году?»
  • «Форму женской сборной Австралии можно купить только под мужские размеры? Вы шутите, да?»
  • «2022? Правда? И сколько лет понадобится, чтобы это исправить?»
  • «Круто, 150 долларов, но за эти деньги даже нельзя получить желаемую футболку»

При этом для детей размеры форм будут выпущены позже. Вопрос, почему для женщин – нет, оставлен без ответа.

Пара десятков комментариев – максимум реакции на посты женской сборной в твиттере. Но под твитом о невозможности купить форму для женщин за первые сутки отписалось более 600 человек.

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