Мадлен Райт
OnlyFans
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#Мадлен Райт #OnlyFans

Клуб уволил футболистку из-за видео с алкоголем в машине. Теперь она зарабатывает на OnlyFans – главном сайте эротики

2 часа назад

Инстаграм Мадлен Райт

В декабре 2020-го «Чарльтон» расторг контракт с футболисткой Мадлен Райт. Причина – два видео в Snapchat, где она пьет за рулем шампанское, а потом на вечеринке вдыхает шарик с веселящим газом.

Клуб сразу отреагировал:

«Мы разочарованы таким поведением, оно не соответствует нашим стандартам. Но благосостояние игроков важно, поэтому Райт имеет доступ к нашей помощи, если она потребуется».

Райт извинилась и написала в инстаграме: «Ошибки могут сделать нас лучше, чем мы были раньше».

Предыдущий клуб Райт «Миллуолл» тоже уволил ее за скандальное видео. Она снимала подругу, которая держала на руле щенка – он будто бы управлял машиной.

А в начале этого года Райт подтвердила слухи – она совсем заканчивает с футболом. И теперь ее основной доход будет с сервиса OnlyFans. Он позволяет делать контент, который можно получить только за ежемесячную платную подписку. С каждой подписки 20% забирает сервис, остальные деньги получает автор.

В январе 2021-го на OnlyFans зарегистрировано 100 миллионов человек. Еще миллион выкладывают контент. Среди них – звезды средней величины. Но есть и настоящие знаменитости. Например, рэп-звезда Карди Би. Но она сразу предупредила подписчиков – она не будет выкладывать откровенные фото и видео.

Cameo – сервис видеообращений от звезд. В деле Родман, Норрис, Вернблум и другие знаменитости из спорта

Это основная фишка OnlyFans – люди подписываются и просто на эротику, которую не пропустит инстаграм. И на настоящий секс-контент. Но обычно звезды сервиса просто предлагают погрузиться в свою частную жизнь без глянца, где за дополнительные «чаевые» можно получить персональное поздравление, фото или вообще рецепт новогоднего блюда. Популярность сервиса рванула во время весенней пандемии – плюс 42% новых пользователей. Одни чувствовали себя одиноко, а другие увидели возможность заработать.

Подписаться на Мадлен Райт можно за 33 доллара в месяц. Первый ее пост начинается с подписи «Пусть игры начнутся». Но фото, которое к нему прикреплено, можно увидеть только за деньги.

В OnlyFans ушли и другие спортсмены.

🍬 Гимнастка Эрика Фонтейн. 

🍬 Автогонщица, а теперь звезда порно Рене Грейси. В OnlyFans она еще продает уроки вождения. Меньше чем за год она заработала через сервис миллион долларов.

🍬  Рестлер Зелина Вега. Ушла из боев, когда лига стала контролировать ее контент в интернете.

🍬 Теннисист Бернард Томич. Состоит в отношениях со звездой OnlyFans Ванессой Сьеррой.

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