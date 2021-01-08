Клуб уволил футболистку из-за видео с алкоголем в машине. Теперь она зарабатывает на OnlyFans – главном сайте эротики

В декабре 2020-го «Чарльтон» расторг контракт с футболисткой Мадлен Райт. Причина – два видео в Snapchat, где она пьет за рулем шампанское, а потом на вечеринке вдыхает шарик с веселящим газом.

Клуб сразу отреагировал:

«Мы разочарованы таким поведением, оно не соответствует нашим стандартам. Но благосостояние игроков важно, поэтому Райт имеет доступ к нашей помощи, если она потребуется».

Райт извинилась и написала в инстаграме: «Ошибки могут сделать нас лучше, чем мы были раньше».

Предыдущий клуб Райт «Миллуолл» тоже уволил ее за скандальное видео. Она снимала подругу, которая держала на руле щенка – он будто бы управлял машиной.