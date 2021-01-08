Клуб уволил футболистку из-за видео с алкоголем в машине. Теперь она зарабатывает на OnlyFans – главном сайте эротики
В декабре 2020-го «Чарльтон» расторг контракт с футболисткой Мадлен Райт. Причина – два видео в Snapchat, где она пьет за рулем шампанское, а потом на вечеринке вдыхает шарик с веселящим газом.
Клуб сразу отреагировал:
«Мы разочарованы таким поведением, оно не соответствует нашим стандартам. Но благосостояние игроков важно, поэтому Райт имеет доступ к нашей помощи, если она потребуется».
Райт извинилась и написала в инстаграме: «Ошибки могут сделать нас лучше, чем мы были раньше».
Предыдущий клуб Райт «Миллуолл» тоже уволил ее за скандальное видео. Она снимала подругу, которая держала на руле щенка – он будто бы управлял машиной.
А в начале этого года Райт подтвердила слухи – она совсем заканчивает с футболом. И теперь ее основной доход будет с сервиса OnlyFans. Он позволяет делать контент, который можно получить только за ежемесячную платную подписку. С каждой подписки 20% забирает сервис, остальные деньги получает автор.
В январе 2021-го на OnlyFans зарегистрировано 100 миллионов человек. Еще миллион выкладывают контент. Среди них – звезды средней величины. Но есть и настоящие знаменитости. Например, рэп-звезда Карди Би. Но она сразу предупредила подписчиков – она не будет выкладывать откровенные фото и видео.
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Это основная фишка OnlyFans – люди подписываются и просто на эротику, которую не пропустит инстаграм. И на настоящий секс-контент. Но обычно звезды сервиса просто предлагают погрузиться в свою частную жизнь без глянца, где за дополнительные «чаевые» можно получить персональное поздравление, фото или вообще рецепт новогоднего блюда. Популярность сервиса рванула во время весенней пандемии – плюс 42% новых пользователей. Одни чувствовали себя одиноко, а другие увидели возможность заработать.
Подписаться на Мадлен Райт можно за 33 доллара в месяц. Первый ее пост начинается с подписи «Пусть игры начнутся». Но фото, которое к нему прикреплено, можно увидеть только за деньги.
В OnlyFans ушли и другие спортсмены.
🍬 Гимнастка Эрика Фонтейн.
🍬 Автогонщица, а теперь звезда порно Рене Грейси. В OnlyFans она еще продает уроки вождения. Меньше чем за год она заработала через сервис миллион долларов.
🍬 Рестлер Зелина Вега. Ушла из боев, когда лига стала контролировать ее контент в интернете.
🍬 Теннисист Бернард Томич. Состоит в отношениях со звездой OnlyFans Ванессой Сьеррой.