OnlyFans отключил авторов из России из-за сложностей с платежами – но модели видят дискриминацию и ищут другие площадки
Модели из России заблокированы во второй раз за полтора месяца. Первая блокировка продлилась несколько дней
«Из-за ужесточения ограничений на платежи в Россию и из России OnlyFans больше не может должным образом обслуживать наше российское сообщество авторов», – рассказали в компании. Она утверждает, что искала варианты для продолжения работы, но в конце концов приостанавливает ее.
Речь идет именно о приостановке, которая затронет авторов, получавших платежи через Россию. Полного ухода и отключения сайта, судя по сообщению, не будет. На момент написания заметки сайт OnlyFans все еще доступен в России на русском.
Похожая ситуация уже происходила в конце февраля. Тогда компания без предупреждения отключила российских и белорусских моделей: выводить деньги стало невозможно, оплатить подписку – тоже. Некоторые авторы также пожаловались на оповещения о скором удалении аккаунтов.
Часть моделей связала это с происхождением. «Нас заблокировали потому, что у нас есть паспорт Российской Федерации», написала модель @_Black_way_. Сервис же сослался на санкции и сложности с платежами. Компания написала, что хотя модели и не виноваты в происходящем, она «соблюдает все применимые законы и правила».
Спустя несколько дней счета разблокировали, аккаунты восстановили, возможность отправлять и получать платежи – тоже. Но через полтора месяца OnlyFans повторно отключила россиян от сервиса.
Авторы ищут альтернативные площадки. Среди основных – Fansly и Patreon
Еще после первого отключения некоторые авторы заявили об отказе возвращаться в сервис. Основными альтернативами остаются Fansly и Patreon. Они, как и OnlyFans, позволяют оформить подписку и получать контент от автора. Обычно это фото и видео, но также могут быть текстовые записи и личные новости – блогеры часто выстраивают тесную коммуникацию с аудиторией и создают из нее «клубы фанатов».
Fansly и Patreon позволяют задавать как традиционные тарифы (за отдельную публикацию или за ежемесячную подписку), так и создавать собственные пакеты. Они могут открывать подписчикам разные категории контента в разных объемах.
Для части моделей из России OnlyFans был основным источником заработка. Теперь они вынуждены «начинать все заново», рассказала Vice пара с ником Bisexcouplefamilyfree. «Жаль, что всех русских сейчас воспринимают как врагов».
На OnlyFans действительно можно заработать. Но не все истории удачные
Британский сервис появился в 2016 году и с тех пор набрал более 150 миллионов подписчиков и 1,5 миллиона авторов. Сколько из них зарегистрированы в России, компания не раскрывала. Поначалу сервис попадал в медиа в основном через таблоиды, где рассказывались истории девушек, бросивших учебу ради заработка.
Резонанс вокруг OnlyFans произошел в 2020 году, когда в сеть попал архив с фото обнаженных моделей, увидеть который прежде можно было только по подписке. К тому моменту число авторов превышало десятки тысяч, самые популярные из них получали от 100 тысяч долларов в месяц. Во время пандемии – на фоне падения доходов и изоляции – популярность сервиса выросла.
Вот только пара «историй успеха»:
- Британская студентка Ленни Холмс заработала 15 тысяч фунтов за две недели, бросила подработку и съехала из общежития;
- Еще одна жительница Великобритании 23-летняя Кайя Корбридж бросила учебу и сосредоточилась на развитии OnlyFans. В итоге в месяц она получала по 30 тысяч фунтов и накопила на дом.
Тем не менее не все истории заканчиваются успехом. Авторы объясняют, что если у модели нет своей аудитории (как у порнозвезд), то развитие профиля будет крайне сложным. Они описывают ведение аккаунта как полноценную работу с контент-планом, расписанием съемок и постоянным общением с фанатами. На фоне историй о «легком заработке» The New York Times собрал рассказы моделей, получивших только несколько сотен долларов за два месяца работы. Часто это люди, попавшие под сокращения и ищущие новые источники доходов.