OnlyFans отключил авторов из России из-за сложностей с платежами – но модели видят дискриминацию и ищут другие площадки

Похожая ситуация уже происходила в конце февраля. Тогда компания без предупреждения отключила российских и белорусских моделей: выводить деньги стало невозможно, оплатить подписку – тоже. Некоторые авторы также пожаловались на оповещения о скором удалении аккаунтов.

Часть моделей связала это с происхождением. «Нас заблокировали потому, что у нас есть паспорт Российской Федерации», написала модель @_Black_way_. Сервис же сослался на санкции и сложности с платежами. Компания написала, что хотя модели и не виноваты в происходящем, она «соблюдает все применимые законы и правила».

Спустя несколько дней счета разблокировали, аккаунты восстановили, возможность отправлять и получать платежи – тоже. Но через полтора месяца OnlyFans повторно отключила россиян от сервиса.

Авторы ищут альтернативные площадки. Среди основных – Fansly и Patreon

Еще после первого отключения некоторые авторы заявили об отказе возвращаться в сервис. Основными альтернативами остаются Fansly и Patreon. Они, как и OnlyFans, позволяют оформить подписку и получать контент от автора. Обычно это фото и видео, но также могут быть текстовые записи и личные новости – блогеры часто выстраивают тесную коммуникацию с аудиторией и создают из нее «клубы фанатов».

Fansly и Patreon позволяют задавать как традиционные тарифы (за отдельную публикацию или за ежемесячную подписку), так и создавать собственные пакеты. Они могут открывать подписчикам разные категории контента в разных объемах.