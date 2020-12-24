Чилаверт идет на выборы президента Парагвая. Он не работал в политике, но активно критикует власть и коррупцию
Слышали новость, что Хосе Луис Чилаверт стал кандидатом в президенты Парагвая? Нет, это не фейк. Чилаверт реально объявил, что баллотируется в 2023 году.
Реакция разная. Одни поддерживают Чилаверта. Другие критикуют и смеются. Например, один пользователь разукрасил в фотошопе лицо Чилаверта в клоунский грим.
Сам Чилаверт в недавнем выступлении сказал:
«Я готов к чему-то великому. Я не хочу заниматься футболом, потому что потерял много времени – этим нужно было заниматься раньше. С другой стороны, я хочу сделать что-то полезное для страны».
Зачем Чилаверту это нужно?
Главная претензия Чилаверта – коррупция на всех уровнях страны. В ноябре-2018 на The Global Americans вышел текст, в котором описана политическая картина Парагвая. Президент Марио Абдо Бенитес сразу после выборов в 2018 году окружил себя новыми людьми, многие из которых тесно связаны с преступностью.
За два года управления страной Бенитес:
- Поддержал судебную реформу, которую позже признали коррумпированной схемой.
- Назначил на должность министра финансов брата.
- Подписал соглашение с Бразилией на тему использование плотины Итайпу. Итайпу – мощная гидроэлектростанция на границе Бразилии и Парагвая. Из-за этого соглашения дело чуть не дошло до импичмента. Позже Бенитес разорвал договоренность.
Чилаверт критикует Бенитеса и все правительство. В посте с решением о выборах Чилаверт сказал: «Достаточно безнаказанности, коррупции и мародерства».
Ранее он говорил такое:
1. «Я вижу, как богатые грабят обычных работяг. Это угнетает. Ни президент, ни его помощники не думают о людях. Только о себе».
2. «Правительство Венесуэлы превратило прекрасную страну в место, где царит хаос и беспорядки. Я не хочу, чтобы эти люди сделали то же самое с моим любимым Парагваем».
3. «Жить в бедных районах Парагвая? Неудобно? Нет, неудобно – это быть богатым и не помогать бедным. Вот так у нас часто живут в стране».
В Парагвае любят Чилаверта. Фанаты называли его будущим президентом, когда он еще играл
Чилаверт был ярким вратарем-бомбардиром, который всю карьеру боролся (много-много высказывался) за развитие футбола в Парагвае. За это его очень сильно любили внутри страны. На домашних матчах сборной фанаты называли его будущим президентом.
Впервые вопрос о будущем президентстве он получил еще в 2004-м, когда завершил карьеру. Ответ: «Я не знаю. У меня мало опыта. Но если бы меня попросили люди, я был бы готов. Я готов работать для них».
Политическую карьеру Чилаверт так и не начал. Пока он просто много говорил. Например, просил у властей Парагвая денег на строительство стадионов и детских футбольных лагерей в Асуньсьоне. Или критиковал КОНМЕБОЛ – тоже за коррупцию внутри организации.
После завершения карьеры он развивал собственную футбольную программу в Парагвае: ездил по бедным местам, привозил бывших и действующих игроков сборной на тренировки и вкладывался в строительство спортивных школ и площадок. «В Парагвае много классных молодых игроков. Мы должны помогать им развиваться».
Чилаверт еще не рассказывает о предвыборной кампании – говорит, все узнают подробности в будущем. Пока что он просто сидит в соцсетях и активно критикует действующую власть Парагвая.