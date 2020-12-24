Чилаверт идет на выборы президента Парагвая. Он не работал в политике, но активно критикует власть и коррупцию

Сам Чилаверт в недавнем выступлении сказал:



«Я готов к чему-то великому. Я не хочу заниматься футболом, потому что потерял много времени – этим нужно было заниматься раньше. С другой стороны, я хочу сделать что-то полезное для страны».

Зачем Чилаверту это нужно?

Главная претензия Чилаверта – коррупция на всех уровнях страны. В ноябре-2018 на The Global Americans вышел текст, в котором описана политическая картина Парагвая. Президент Марио Абдо Бенитес сразу после выборов в 2018 году окружил себя новыми людьми, многие из которых тесно связаны с преступностью.

За два года управления страной Бенитес: