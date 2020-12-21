Старейший футбольный мяч найден в замке. Сделан из свиного пузыря и полвека лежал в спальне королевы

К Германии мяч тоже имеет отношение, но косвенное – в 2006 году перед чемпионатом мира он был доставлен туда на выставку, посвященную истории футбола.

По одним данным, мяч был найден в середине 1970-х, по другим – в 1981 году. Местонахождение – замок Стерлинг. Мяч был спрятан в спальне Марии – королевы Шотландии. «Был ли он положен туда намеренно, как защита от колдовства, что в те дни было нормой, или же просто утерян – мы уже никогда не узнаем», – писал об этом ВВС. Мог он и застрять там после слишком сильного удара.

Мяч был изготовлен из свиного мочевого пузыря и покрыт кусками толстой кожи (возможно, оленьей или коровьей). Сейчас он хранится в шотландском городе Стерлинге в музее Смита.