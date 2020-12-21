Старейший футбольный мяч найден в замке. Сделан из свиного пузыря и полвека лежал в спальне королевы
Не слишком известная история, о которой напомнил твиттер о немецком футболе.
К Германии мяч тоже имеет отношение, но косвенное – в 2006 году перед чемпионатом мира он был доставлен туда на выставку, посвященную истории футбола.
По одним данным, мяч был найден в середине 1970-х, по другим – в 1981 году. Местонахождение – замок Стерлинг. Мяч был спрятан в спальне Марии – королевы Шотландии. «Был ли он положен туда намеренно, как защита от колдовства, что в те дни было нормой, или же просто утерян – мы уже никогда не узнаем», – писал об этом ВВС. Мог он и застрять там после слишком сильного удара.
Мяч был изготовлен из свиного мочевого пузыря и покрыт кусками толстой кожи (возможно, оленьей или коровьей). Сейчас он хранится в шотландском городе Стерлинге в музее Смита.
Исследователи подтвердили, что мяч был сделан в 1540-1570 годах. Мария родилась в 1542-м и была королевой с шестого дня жизни, когда умер ее отец. Фактически она правила с 1561 года до низложения в 1567-м.
Известно, что Мария любила игры, например, гольф, а про футбол делала записи в своих дневниках. Про это писал и сэр Фрэнсис Ноллис (придворный) лорду Бергли (госсекретарю): в футбол два часа перед ней рубилась ее свита, а до этого дня играла и она сама.
Существует версия, что и мяч был не совсем футбольный, и играли им, скорее, в разновидность регби. Также есть предположение, что он использовался для игры в гандбол. Нет подтверждений и тому, что это был мяч именно Марии.
Но самая распространенная версия, что именно этот мяч и был самым старым в мире из сохранившихся. К тому же в таком статусе в качестве музейного экспоната он ездил на чемпионат мира. Сейчас ему более 450 лет.
Майкл Макгиннес, сотрудник музея Смита, рассказал: «Всего было четыре футбольных мяча, купленных для замка королем Яковом IV в 1490-х. Возможно, это даже один из них, что был подарен Марии еще в детстве, чтобы она могла играть с ним».
Ощущения от этого мяча были описаны в одном из репортажей ВВС: «Он легче, чем можно было ожидать. И намного меньше современного футбольного мяча».