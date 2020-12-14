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#Коринтианс #Футбол #музыка #Нью-Йорк Никс #Тейлор Свифт

Самая успешная схема в футболе. Когда Тейлор Свифт выпускает новый альбом, «Коринтианс» не проигрывает

14 декабря, 13:20

ZUMAPRESS / Global Look Press

Бразильский блогер обнаружил забавное совпадение. Оказывается, если Тейлор Свифт выпускает альбом, то «Коринтианс» не проигрывает: за несколько дней до и после релиза. Работало правило во всех девяти случаях с 2006-го года. А в 2020-м Свифт выпустила сразу два альбома.

🔮 Магия Тейлор: 11 побед и 7 ничьих.

Твиттер Тимао Дадос

Блогер собрал в твиттере больше 20 тысяч лайков и прифотошопил форму «Коринтианса» к Свифт. Но она пока никак не отреагировала. 

Твиттер TimaoDados

Свифт любит баскетбол и болеет за «Нью-Йорк Никс». Она даже с ними как-то потренировалась.

Твиттер Тейлор Свифт

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