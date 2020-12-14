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Нью-Йорк Никс
Самая успешная схема в футболе. Когда Тейлор Свифт выпускает новый альбом, «Коринтианс» не проигрывает
14 декабря, 13:20
Бразильский блогер обнаружил забавное совпадение. Оказывается, если Тейлор Свифт выпускает альбом, то «Коринтианс» не проигрывает: за несколько дней до и после релиза. Работало правило во всех девяти случаях с 2006-го года. А в 2020-м Свифт выпустила сразу два альбома.
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Блогер собрал в твиттере больше 20 тысяч лайков и прифотошопил форму «Коринтианса» к Свифт. Но она пока никак не отреагировала.
Свифт любит баскетбол и болеет за «Нью-Йорк Никс». Она даже с ними как-то потренировалась.
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