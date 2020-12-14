Самая успешная схема в футболе. Когда Тейлор Свифт выпускает новый альбом, «Коринтианс» не проигрывает

Бразильский блогер обнаружил забавное совпадение. Оказывается, если Тейлор Свифт выпускает альбом, то «Коринтианс» не проигрывает: за несколько дней до и после релиза. Работало правило во всех девяти случаях с 2006-го года. А в 2020-м Свифт выпустила сразу два альбома.

🔮 Магия Тейлор: 11 побед и 7 ничьих.