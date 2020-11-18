Россия
Лига наций
Футбол
Станислав Черчесов
Сербия
Прогноз на матч Сербия – Россия
16 минут назад
Сербия и Россия сыграют в Лиге наций. Матч пройдет 18 ноября в 22:45 по московскому времени.
Букмекерские котировки:
- Победа Сербии – 2,80
- Ничья – 3,35
- Победа России – 2,70
Где смотреть матч Сербия – Россия
Впервые в этой Лиге наций Россия встретилась с Сербией в начале сентября. Тогда Россия победила – 3:1.
Россия в принципе играла с Сербией пять раз (четыре товарищеских матча): победила трижды, было две ничьи.
Перед матчем Станислав Черчесов сказал: «Мы готовимся к матчу, есть турнирная борьба, которая дает Сербии шанс быть выше, чем сейчас. У нас задача – занять первое место».
У главного тренера Сербии Любиша Тумбаковича такие мысли: «Приложим все силы для достижения хорошего результата. У России много классных игроков, они могут менять состав и тактику, так что возможны всякие сюрпризы».
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