Джикия останется капитаном России на матч Лиги наций с Турцией

Россия сыграет с Турцией в матче Лиги наций. Защитник Георгий Джикия в этой игре будет капитаном сборной.

Объяснение от главного тренера сборной России Станислава Черчесова: «Джикия ответственно подошел к своей роли и выполнял ее, он капитанит в «Спартаке» и знает функции. В сборной он был капитаном первый раз, но с ответственностью справился и хорошо руководил игрой команды. В завтрашней игре он будет капитаном».