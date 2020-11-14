Георгий Джикия
Лига наций
Футбол
Артем Дзюба
Россия
Турция
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#Георгий Джикия #Россия #Футбол #Артем Дзюба #Лига наций #Турция

Джикия останется капитаном России на матч Лиги наций с Турцией

6 часов назад

Россия сыграет с Турцией в матче Лиги наций. Защитник Георгий Джикия в этой игре будет капитаном сборной.

Объяснение от главного тренера сборной России Станислава Черчесова: «Джикия ответственно подошел к своей роли и выполнял ее, он капитанит в «Спартаке» и знает функции. В сборной он был капитаном первый раз, но с ответственностью справился и хорошо руководил игрой команды. В завтрашней игре он будет капитаном».

  • Георгий Джикия был капитаном сборной в матче России и Молдавии (0:0).
  • Артем Дзюба – основной капитан сборной. Он не вызван на этот сбор.
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