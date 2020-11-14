Георгий Джикия
Лига наций
Футбол
Артем Дзюба
Россия
Турция
Джикия останется капитаном России на матч Лиги наций с Турцией
6 часов назад
Россия сыграет с Турцией в матче Лиги наций. Защитник Георгий Джикия в этой игре будет капитаном сборной.
Объяснение от главного тренера сборной России Станислава Черчесова: «Джикия ответственно подошел к своей роли и выполнял ее, он капитанит в «Спартаке» и знает функции. В сборной он был капитаном первый раз, но с ответственностью справился и хорошо руководил игрой команды. В завтрашней игре он будет капитаном».
- Георгий Джикия был капитаном сборной в матче России и Молдавии (0:0).
- Артем Дзюба – основной капитан сборной. Он не вызван на этот сбор.
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