фигурное катание
Александра Трусова
Алена Косторная
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#фигурное катание #Алена Косторная #Александра Трусова

Где смотреть трансляцию Кубка России по фигурному катанию – произвольные программы

09 ноября, 12:24

9 ноября на этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани состоятся произвольные программы. Номера представят Александра Трусова, Алена Косторная, Софья Самодурова и другие фигуристки.

  • У мужчин они начнутся в 14:25 по московскому времени и будут транслироваться на сайте Первого канала.
  • У женщин они начнутся в 17:50 и тоже будут транслироваться на сайте Первого канала. С 18:40 – на Первом канале.

Среди женщин после короткой программы лидирует Косторная с 78,15 баллами, второй идет Трусова, чей результат – 77,42.

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