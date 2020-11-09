Где смотреть трансляцию Кубка России по фигурному катанию – произвольные программы

9 ноября на этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани состоятся произвольные программы. Номера представят Александра Трусова, Алена Косторная, Софья Самодурова и другие фигуристки.

У мужчин они начнутся в 14:25 по московскому времени и будут транслироваться на сайте Первого канала.

У женщин они начнутся в 17:50 и тоже будут транслироваться на сайте Первого канала. С 18:40 – на Первом канале.

Среди женщин после короткой программы лидирует Косторная с 78,15 баллами, второй идет Трусова, чей результат – 77,42.