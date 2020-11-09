фигурное катание
Александра Трусова
Алена Косторная
Где смотреть трансляцию Кубка России по фигурному катанию – произвольные программы
09 ноября, 12:24
9 ноября на этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани состоятся произвольные программы. Номера представят Александра Трусова, Алена Косторная, Софья Самодурова и другие фигуристки.
- У мужчин они начнутся в 14:25 по московскому времени и будут транслироваться на сайте Первого канала.
- У женщин они начнутся в 17:50 и тоже будут транслироваться на сайте Первого канала. С 18:40 – на Первом канале.
Среди женщин после короткой программы лидирует Косторная с 78,15 баллами, второй идет Трусова, чей результат – 77,42.
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