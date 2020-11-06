Манчини заразился коронавирусом. У сборной Италии – три матча в ноябре

Тест главного тренера сборной Италии дал положительный результат. Роберто Манчини заболел коронавирусом, об этом сообщила Федерация футбола Италии.

Болезнь у Манчини проходит бессимптомно. Он изолировался у себя дома в Риме.

У Италии впереди три матча: