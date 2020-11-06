Роберто Манчини
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Италия
Манчини заразился коронавирусом. У сборной Италии – три матча в ноябре
06 ноября, 22:00
Тест главного тренера сборной Италии дал положительный результат. Роберто Манчини заболел коронавирусом, об этом сообщила Федерация футбола Италии.
Болезнь у Манчини проходит бессимптомно. Он изолировался у себя дома в Риме.
У Италии впереди три матча:
- 11 ноября – с Эстонией (товарищеская игра).
- 15 ноября – с Польшей (Лига наций)
- 18 ноября – с Боснией и Герцеговиной (Лига наций).
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