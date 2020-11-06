Роберто Манчини
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#Роберто Манчини #коронавирус #Футбол #Лига наций #Италия

Манчини заразился коронавирусом. У сборной Италии – три матча в ноябре

06 ноября, 22:00

Тест главного тренера сборной Италии дал положительный результат. Роберто Манчини заболел коронавирусом, об этом сообщила Федерация футбола Италии.

Болезнь у Манчини проходит бессимптомно. Он изолировался у себя дома в Риме.

У Италии впереди три матча:

  • 11 ноября – с Эстонией (товарищеская игра).
  • 15 ноября – с Польшей (Лига наций)
  • 18 ноября – с Боснией и Герцеговиной (Лига наций).
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Год назад новости были позитивнее
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