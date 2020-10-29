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Матч-центр
Моя команда
Хабиб – Гейджи
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Хабиб – Гейджи
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Лига чемпионов
Краснодар
Зенит
Локомотив
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#Лига чемпионов
#Краснодар
#Зенит
#Локомотив
Все русские клубы проиграли во втором туре ЛЧ. Общий счет – 1:8
час назад
Таким был второй тур
Лиги чемпионов
для
«Зенита»
,
«Локомотива»
и
«Краснодара»
:
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 70
1:2
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Горецка 13
Киммих 79
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
0:4
Матч завершен
Челси
Лондон
Хадсон-Одои 37
Вернер 76
Зиеш 79
Пулишич 90
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Санчо 78
Холанд 90
2:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Как это было
Какой разный Сафонов в Лиге чемпионов. В первом матче – классные сейвы, во втором – странный привоз и гол между ног
Все игроки «Челси» встали на колено перед матчем, у «Краснодара» – только несколько человек
Я сходил на коронавирусную Лигу чемпионов
Королевский матч Зе Луиша с «Баварией». Был готов на тайм, но отбегал до конца и сделал ассист
Чорлука получил третью травму за месяц. Вышел Райкович – и отбил удар из вратарской
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