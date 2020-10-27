Хабиб поставил себя первым в рейтинге UFC. На официальном сайте лидером остался Джонс

Сам Хабиб просил UFC сделать его лидером во время обновления рейтинга. Оно планируется 27 октября.

Официальный сайт UFC пишет, что последнее обновление рейтинга было 19 октября. Джон Джонс пока остается на первом месте.

Хабиб выиграл 29 из 29 боев в UFС.

У Джона Джонса – 26 побед из 27 боев.

Хабиб объявил о завершении карьеры.

UPD. В официальном приложении UFC Хабиб тоже занимает первое место по этому рейтингу. Там подтверждается информация из его инстаграма.