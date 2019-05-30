Он 20 лет ждал трофей и два года сидел в запасе. «Челси» исполнил мечту
На праздновании Лиги Европы выделялся 39-летний вратарь «Челси» Роберт Грин. Победа над «Арсеналом» сделала его одним из самых счастливых людей в мире, потому что титул оказался для Грина первым в карьере.
Для церемонии Грин специально переоделся во вратарскую форму, хотя ни разу не попадал даже в заявку на матч Лиги Европы. Из-за этого он не получил медаль, зато подержал трофей в руках.
Ради таких эмоций и стоило переходить в «Челси». Грин даже обновил твиттер, где в этом году у него только три поста.
Исторические кадры.
В «Челси» Роберт Грин бесплатно оказался летом 2018-го. За этот сезон он ни разу не выходил за клуб в официальных матчах. Играл во встрече с «Лионом» на предсезонном кубке чемпионов, появился на три минуты в благотворительной игре с «Нью-Инглэнд Революшн» – на этом все.
Жизнь третьего вратаря клуба не такая простая, как может показаться. Обычно Грин катается с «Челси» на каждый матч, разминается и старается чем-то помочь партнерам. Его зарплату оценивают в 20 тысяч фунтов в неделю – неплохой заработок для резервиста.
«Я хожу на все игры, делаю все перед матчем, разминаюсь. Помогаю всеми возможными способами, будь то сбор мячей или тренировка ударов. Затем, когда игроки готовы выйти на поле, переодеваюсь, беру чашку чая и смотрю на все с трибуны», – рассказывал Грин о своей роли.
Кто-то помнит Грина по ляпам в сборной Англии, другие – по второсортным английским клубам. Сезон-2016/17 стал последним, когда Грин нормально играл в футбол. Он отстоял 46 матчей за «Лидс» в Чемпионшипе, а потом вообще пропал с больших экранов.
Заканчивается 646 день с момента последней официальной игры Грина. Было это еще в августе 2017-го – тогда «Лидс» со счетом 5:1 разгромил «Ньюпорт» в Кубке лиги. Через несколько Грин ушел в «Хаддерсфилд», где его восемь раз включили в запас на матчи АПЛ. В «Челси» Грину не дали даже этого, но он получил трофей.