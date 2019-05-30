Он 20 лет ждал трофей и два года сидел в запасе. «Челси» исполнил мечту

На праздновании Лиги Европы выделялся 39-летний вратарь «Челси» Роберт Грин. Победа над «Арсеналом» сделала его одним из самых счастливых людей в мире, потому что титул оказался для Грина первым в карьере.

Для церемонии Грин специально переоделся во вратарскую форму, хотя ни разу не попадал даже в заявку на матч Лиги Европы. Из-за этого он не получил медаль, зато подержал трофей в руках.

Ради таких эмоций и стоило переходить в «Челси». Грин даже обновил твиттер, где в этом году у него только три поста.