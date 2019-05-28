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#Джек Грилиш #АПЛ #Чемпионшип #Астон Вилла

Капитан «Астон Виллы» Грилиш вышел на матч в рваных бутсах. Они приносят ему удачу

28 мая 2019, 10:36

Джек Грилиш – один из самых ярких футболистов Чемпионшипа. Например, мы писали, что свои голы он посвящает бабушке, а на толчок со стороны болельщика отвечает победным голом.

Вчера его команда вышла в АПЛ, а мы вместе с этим увидели очередную яркую историю о капитане «Астон Виллы». Смотрите видео ниже:

Это – бутсы Джека Грилиша. Он сыграл в них 15 матчей подряд, будучи уверенным, что они приносят удачу. И «Вилла» действительно вышла в Премьер-лигу.

«Я вернулся после травмы, и бутсы были в отличном состоянии все время. Я забивал, отдавал голевые передачи, думая, что все дело в моей счастливой паре. Поэтому я сыграл в них решающий матч сезона».

Все фото: Global Look Press
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