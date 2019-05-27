Квальярелла забил больше всех в Серии А, повторил невероятный рекорд, вошел в историю сборной Италии. Все это в 36 лет
36-летний форвард «Сампдории» Фабио Квальярелла забил 26 голов в чемпионате Италии – этого хватило, чтобы стать лучшим бомбардиром. Ранее два игрока «Сампы» выигрывали это соревнование – Сержио Бригенти в 1961-м и Джанлука Виалли спустя 30 лет.
Что еще творил Квальярелла за сезон:
• Серия А уже раздала награды, Квальярелла получил приз лучшему форварду чемпионата.
• Только две команды Серии А не пострадали от голов Фабио в нынешнем сезоне – это «Интер» и «Рома», в трех матчах против них Квальярелла с «Сампой» проиграли. Остальные 17 соперников не убереглись от голов итальянца.
• В середине сезона Квальярелла повторил крутой рекорд Габриэля Батистуты, забивав в 11 матчах подряд. «Поверьте, я и сам потерял дар речи, это немыслимо. Очень горжусь достижением», – сказал тогда итальянец. И вскоре получил вызов в сборную Италии, где тоже забил (Лихтенштейну), став самым возрастным автором гола в ее истории.
• На его счету 26 голов, но нет покеров или хет-триков. Зато есть пять дублей – «Болонье», «Фиорентине», «Удинезе», СПАЛу и «Парме».
У него 153 мяча в Серии А, среди действующих игроков чемпионата никто и близко к такому показателю не подобрался. Но чтобы попасть в топ-10 самых забивных игроков в истории лиги, надо провести еще полтора таких же сезона. До девятого места, которое сейчас делят Синьори, Дель Пьеро и Джилардино, ему не хватает 35 мячей.
36 лет – еще не предел, в 2015 году 38-летний Лука Тони поделил первое место в списке бомбардиров с Мауро Икарди, забив 22 мяча.
Что нужно делать, чтобы забивать так много даже в 36 лет? «Следует относиться к тренировкам с максимальной серьезностью, – уверен Квальярелла. – Это вознаграждается на долгом отрезке. И отдыхать, и тренироваться нужно правильно. Сохранять силы тоже важно, но главное – правильные тренировки».