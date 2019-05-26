Россия в пятый раз взяла бронзу на ЧМ по хоккею
В матче за третье место сборная России обыграла Чехию. Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. Россияне лучше пробили буллиты – там отличились Ковальчук и Гусев.
Василевский отразил все четыре буллита от чешских хоккеистов, а в основное время отбил 48 бросков. В какой-то момент он даже сам установил обратно сдвинутые ворота, хотя обычно с этим помогают судьи. Василевского признали лучшим игроком матча.
Главный мем по этому матчу и по всему турниру. Василевский тут если не главный герой, то точно один из.
Сборная России взяла бронзовые медали на ЧМ в пятый раз в своей истории. Получается вот такая раскладка по годам и матчам за третье место. Из соперников повторяется только Швеция.
ЧМ-2005. Россия – Швеция – 6:3
ЧМ-2007. Россия – Швеция – 3:1
ЧМ-2016. Россия – США – 7:2
ЧМ-2017. Россия – Финляндия – 5:3
ЧМ-2019. Россия – Чехия – 3:2 (б)