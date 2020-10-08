Эдуардо Камавинга
Футбол
Украина
Франция
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#Эдуардо Камавинга #Футбол #Украина #Франция

За Францию забил 17-летний игрок. Это самый молодой автор гола с 1914 года

08 октября, 09:27

1:7 от Франции – крупнейшее поражение в истории сборной Украины.

Таким был этот матч:

Матч завершен
Франция
Камавинга 9
Жиру 24
Жиру 34
Миколенко 39
Толиссо 65
Мбаппе 82
Гризманн 89
7:1
Матч завершен
Украина
Цыганков 53

Один из голов забил Эдуардо Камавинга. Он:

  • Третий в рейтинге самых молодых дебютантов сборной Франции. После Жюльена Вербруже (сыграл первый матч за Францию в 1906 году в возрасте 16 лет и 10 месяцев) и Мориса Гастиге (дебютировал за взрослую сборную в 1914 году – тогда ему было 17 лет и 4 месяца).
  • Самый молодой автор гола с 1914 года – тогда забивал Гастиге.
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