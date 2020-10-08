Эдуардо Камавинга
Футбол
Украина
Франция
За Францию забил 17-летний игрок. Это самый молодой автор гола с 1914 года
08 октября, 09:27
Один из голов забил Эдуардо Камавинга. Он:
- Третий в рейтинге самых молодых дебютантов сборной Франции. После Жюльена Вербруже (сыграл первый матч за Францию в 1906 году в возрасте 16 лет и 10 месяцев) и Мориса Гастиге (дебютировал за взрослую сборную в 1914 году – тогда ему было 17 лет и 4 месяца).
- Самый молодой автор гола с 1914 года – тогда забивал Гастиге.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые