Трюк Федерера, после которого болельщики начали сомневаться, что он с нашей планеты

Судя по видео, с Федерером все в порядке. Но перед открытым чемпионатом Франции у его персональных болельщиков были серьезные причины поволноваться за своего кумира. Перед четвертьфиналом «Мастерса» в Риме он получил травму ноги, из-за чего снялся с турнира.

Сейчас же он сказал: «Я полностью восстановился к «Ролан Гаррос» после травмы ноги. Невероятно рад вернуться в Париж, ведь я не играл на Открытом чемпионате Франции уже целых три года. Ожидания аудитории высоки, но я попытаюсь успокоить ситуацию, потому что чувствую, что турнир будет непростым. Но на «Мастерсах» в Риме и Мадриде дела шли хорошо, поэтому я очень доволен своим состоянием».

Роджер Федерер с 2015-го не приезжал на «Ролан Гаррос». Причины были разные: травмы спины и правой ноги, посторонние проблемы (например, в 2018-м он не приехал во Францию, потому что во время турнира был день рождения его жены, и он хотел отметить его в семейном кругу).

Организаторы турнира в этом сезоне ждали Федерера и встретили его таким роликом.