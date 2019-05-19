Видели, что «Сити» вчера вышел в красно-черном? В этой форме клуб выигрывал Кубок 50 лет назад

«Ман Сити» вчера удивил всех. Футболисты вышли на разминку перед финалом КА с «Уотфордом» в футболках с красно-черными полосками и старым логотипом. В таких майках команда побеждала в Кубке Англии пятьдесят лет назад. Тогда «Сити» обыграл «Лестер» (1:0), а единственный мяч забил Нил Янг.