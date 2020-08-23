Вратарь «Севильи» второй год играет в аренде. Вылетел из АПЛ, а теперь может выиграть Лигу чемпионов c «ПСЖ»

Серхио Рико – воспитанник «Севильи». Он прошел через молодежную школу, а потом проводил в «Севилье» всю карьеру. Рико впервые ушел в аренду в августе 2018-го. «Фулхэм» тогда усиливал состав, чтобы остаться в АПЛ. Не получилось: «Фулхэм» вылетел, а Рико отыграл в Премьер-лиге 29 матчей.

Дальше – новая аренда. Теперь все вышло удачнее, хотя Рико почти не играет. «ПСЖ» взял его на место дублера Кейлора Наваса. Так и получилось: в чемпионате Франции Рико провел только два матча. Зато за один сезон выиграл Лигу 1 и два французских кубка. Вместе с «ПСЖ» он вышел и в финал Лиги чемпионов. В турнире он выходил три раза.

Сам Рико хорошо понимает роль в команде: «Когда мы в таком состоянии, нас трудно остановить. Превосходство Парижа было по-настоящему полным. Сыграю ли я в воскресенье? Нам придется подождать и посмотреть, как Кейлор подготовится». Так он отвечал на вопросы после полуфинала Лиги чемпионов, где «ПСЖ» разгромил «Лейпциг» (3:0).