Вратарь «Севильи» второй год играет в аренде. Вылетел из АПЛ, а теперь может выиграть Лигу чемпионов c «ПСЖ»
Серхио Рико – воспитанник «Севильи». Он прошел через молодежную школу, а потом проводил в «Севилье» всю карьеру. Рико впервые ушел в аренду в августе 2018-го. «Фулхэм» тогда усиливал состав, чтобы остаться в АПЛ. Не получилось: «Фулхэм» вылетел, а Рико отыграл в Премьер-лиге 29 матчей.
Дальше – новая аренда. Теперь все вышло удачнее, хотя Рико почти не играет. «ПСЖ» взял его на место дублера Кейлора Наваса. Так и получилось: в чемпионате Франции Рико провел только два матча. Зато за один сезон выиграл Лигу 1 и два французских кубка. Вместе с «ПСЖ» он вышел и в финал Лиги чемпионов. В турнире он выходил три раза.
Сам Рико хорошо понимает роль в команде: «Когда мы в таком состоянии, нас трудно остановить. Превосходство Парижа было по-настоящему полным. Сыграю ли я в воскресенье? Нам придется подождать и посмотреть, как Кейлор подготовится». Так он отвечал на вопросы после полуфинала Лиги чемпионов, где «ПСЖ» разгромил «Лейпциг» (3:0).
Пока Рико – счастливый персонаж для «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Он сыграл в основе игру с «Галатасараем» (5:0), вышел на замену в игре с «Аталантой» (2:1, не пропустил сам), а потом отыграл на ноль полуфинал. Еще ни в одном матче Лиги чемпионов Серхио Рико не пропускал голы, а его «ПСЖ» эти игры постоянно выигрывал.
Серхио Рико 26 лет, но даже в этом возрасте он спокойно воспринимает роль запасного вратаря. В январе он называл «ПСЖ» большим клубом и говорил, что с удовольствием бы здесь остался. У «ПСЖ» есть возможность по выкупу Рико за 10 миллионов в конце сезона, но пока информации о ее активации еще не было. Ведутся переговоры о простом продлении аренды.
Тухелю нормально взаимодействует с Рико, но просто так ставил его только на ранние стадии кубковых турниров. Игрокам «ПСЖ» Рико нравится – вот мнение Эрреры: «У нас есть три фантастических голкипера. Серхио Рико выиграл несколько титулов в Лиге Европы. Он уже показал, что готов помочь». Для травмированного Наваса у «ПСЖ» есть замена без конфликтов и лишних амбиций.
В этом сезоне идеально сочетается путь Рико и его «Севильи». Раньше вместе с ней он побеждал в двух сезонах Лиги Европы. Сейчас «Севилья» опять выиграла Лигу Европы, но уже без Рико. При этом в основе самой «Севильи» тоже играет арендованный вратарь Буну. Он и дотащил ее до финала, хотя сам принадлежит «Жироне».
Рико причастен к успеху «Севильи» только по предсезонным матчам, зато в «ПСЖ» уже добился большего.