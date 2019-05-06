Хоккеисты сборной Германии устроили соревнования по картингу. Награда – душ из шампанского

Пока все проводят усердные тренировки, немецкие хоккеисты приехали на базу в Мангейм. Там они посоревновались в картинге.

Гонки продолжались около четырех часов. Победила команда Корбиниана Хольцера, Патрика Хагера и Лео Пфодерла.

В тройку попала команда, где гонялся Стивен Рейнпрехт – один из тренеров сборной. Все обливались шампанским и веселились, а потом поехали на барбекю.