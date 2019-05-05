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Бийол вышел в нападении ЦСКА и забил «Динамо»
05 мая 2019, 17:26
Перед дерби с «Динамо» главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подготовил сюрприз. С первых минут он начал по схеме с двумя нападающими (по ходу игры, правда, ЦСКА перестроился на расстановку с одним форвардом): Чаловым и Бийолом.
Ход сработал. Уже на 28 минуте Бийол откликнулся на подачу Облякова и открыл счет. Для Бийола этот гол стал вторым в РПЛ.
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