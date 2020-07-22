«Краснодар» провалил часть сезона после паузы (несмотря на бронзу). Темп набора очков – ужас

В Лиге чемпионов от России сыграют «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». По итогам 22-го тура «Краснодар» и «Локомотив» шли одинаково. Дальше – пандемия коронавируса, вынужденная пауза и возобновление футбола. «Локомотив» сменил тренера и не проиграл летом ни одного матча. «Краснодар» скатился по результатам и едва не потерял даже третье место.

Главные события из летней жизни «Краснодара»:

🐂 16 июня. Мурад Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара». Сейчас он учится на лицензию Pro.

🐂 21 июня. «Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо». Игру передвинули на 19 июля – единственную резервную дату в этой части сезона.

🐂 26 июня. «Оренбург» объявил, что не сыграет с «Краснодаром» молодежкой. Так клуб получил техническую победу и снова не вышел на поле.