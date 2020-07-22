«Краснодар» провалил часть сезона после паузы (несмотря на бронзу). Темп набора очков – ужас
В Лиге чемпионов от России сыграют «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». По итогам 22-го тура «Краснодар» и «Локомотив» шли одинаково. Дальше – пандемия коронавируса, вынужденная пауза и возобновление футбола. «Локомотив» сменил тренера и не проиграл летом ни одного матча. «Краснодар» скатился по результатам и едва не потерял даже третье место.
Главные события из летней жизни «Краснодара»:
🐂 16 июня. Мурад Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара». Сейчас он учится на лицензию Pro.
🐂 21 июня. «Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо». Игру передвинули на 19 июля – единственную резервную дату в этой части сезона.
🐂 26 июня. «Оренбург» объявил, что не сыграет с «Краснодаром» молодежкой. Так клуб получил техническую победу и снова не вышел на поле.
🐂 1 июля. «Ростов» и «Краснодар» отыграли 111 минут из-за долгого просмотра ВАР. На 101-й «Ростов» сравнял счет. «Краснодар» потерял два очка и подал жалобу на судейство.
🐂 5 июля. «Зенит» стал чемпионом в матче с «Краснодаром».
🐂 19 июля. «Краснодар» проиграл «Динамо» в перенесенном матче. Два события: удаление Сафонова и потеря шансов на прямой выход в группу Лигу чемпионов.
🐂 22 июля. «Краснодар» разгромил «Ахмат», в воротах играл Адамов. «Краснодар» все-таки занял третье место и попал в квалификационный раунд Лч.
По результатам после возобновления сезона – провалище.