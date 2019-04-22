Джеймс Милнер
АПЛ
Вирджил ван Дейк
Ливерпуль
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#Джеймс Милнер #Ливерпуль #АПЛ #Вирджил ван Дейк

Милнер изобразил старика с тростью во время празднования. Говорит, это для ван Дейка

22 апреля 2019, 10:51

«Ливерпуль» обыграл «Кардифф» (2:0), а Милнер реализовал пенальти. Забитый мяч Джеймс отпраздновал походкой старика. Рядом смеялся Фирмино, а потом Милнер объяснил суть празднования.

«Вирджил много говорит о моей старости. Все это было только для него», – рассказал Джеймс. В этом сезоне АПЛ 33-летний Милнер отыграл 29 матчей, забил пять голов и сделал четыре ассиста. 

В официальном обзоре игры от «Матч ТВ» празднование Милнера смотрите с 6:42. 

 Вот пара кадров:

Все фото: Global Look Press
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