Бензема забил восемь последних голов «Реала» в Примере. За весь предыдущий сезон у него было пять мячей

5 марта «Реал» вылетел из Лиги чемпионов от сенсационного «Аякса» (1:4). С того времени команда провела в Примере уже семь матчей. В них одержаны пять побед, есть ничья и поражение. Лучший игрок этого отрезка – Карим Бензема.

Во всех семи матчах французский нападающий делал результативные действия. У него 10 голов и три голевых паса. Важно, что все последние восемь голов «Реала» тоже забил Бензема . Твиттер MisterChip (2,84 млн читателей) пишет, что такого не было никогда в истории.

У этого есть несколько важных продолжений:

В игре против «Атлетика» Карим сделал первый хет-трик в сезоне.

Во всех турнирах у него набралось уже 30 голов. Только в сезоне-2011/12 Бензема забивал в «Реале» больше (32).

Еще о голах Бензема в любых соревнованиях: головой он отличился 11 раз – лучший результат для топ-5 лиг Европы.

В предыдущем сезоне Примеры Карим Бензема отличился всего пять раз за 32 матча, но сделал 12 голевых пасов. Сейчас есть 21 гол и шесть ассистов.