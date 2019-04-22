Карим Бензема
Примера
Реал
Поделиться:
Комментарии:
0
#Карим Бензема #Реал #Примера

Бензема забил восемь последних голов «Реала» в Примере. За весь предыдущий сезон у него было пять мячей

22 апреля 2019, 10:24

5 марта «Реал» вылетел из Лиги чемпионов от сенсационного «Аякса» (1:4). С того времени команда провела в Примере уже семь матчей. В них одержаны пять побед, есть ничья и поражение. Лучший игрок этого отрезка – Карим Бензема.

Во всех семи матчах французский нападающий делал результативные действия. У него 10 голов и три голевых паса. Важно, что все последние восемь голов «Реала» тоже забил Бензема. Твиттер MisterChip (2,84 млн читателей) пишет, что такого не было никогда в истории.

У этого есть несколько важных продолжений:

  • В игре против «Атлетика» Карим сделал первый хет-трик в сезоне.
  • Во всех турнирах у него набралось уже 30 голов. Только в сезоне-2011/12 Бензема забивал в «Реале» больше (32).
  • Еще о голах Бензема в любых соревнованиях: головой он отличился 11 раз – лучший результат для топ-5 лиг Европы.

В предыдущем сезоне Примеры Карим Бензема отличился всего пять раз за 32 матча, но сделал 12 голевых пасов. Сейчас есть 21 гол и шесть ассистов.

Global Look Press

«Реал», еще «Реал», больше «Реала»
Сын Зидана играл в третьем дивизионе. Новая роль – основной вратарь «Реала»
Главный итог возвращения Зидана – преображение Марсело
«Аякс» выиграл 4:1 на «Бернабеу». Так «Реал» еще не унижали
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Карим Бензема
#Реал
#Примера