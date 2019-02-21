Роналду брали в «Юве» для ЛЧ. А теперь вылетят из-за его касания

В любом случае, шансы «Юве» резко повышались. Из Кубка клуб вылетел, а в чемпионате уже играть неинтересно – там хоть в феврале празднуй очередной триумф. Все заточено под Лигу чемпионов, а в 1/8 финала соперник хоть и неприятный, но пройти можно, ведь «Атлетико» тоже не столь монолитен, как прежде. «Ювентус» приехал на «Ванда Метрополитано» потестировать стадион, на котором пройдет финал. Итальянцы не размышляли и не мечтали о возвращении. Они выглядели так, будто их в любом случае привезут сюда 1 июня.



С Криштиану все в порядке – он идет почти по графику «гол за матч» и не очень-то переживает, если что-то складывается чуть похуже. Вот только тот ли это Роналду в Лиге чемпионов, которого мы знаем? Празднования голов, мы о них забыли. Сколько всего их было?



Вот как по сезонам в ЛЧ забивал португалец в этом десятилетии:

2010/11: 6

2011/12: 10

2012/13: 12

2013/14: 17

2014/15: 10

2015/16: 16

2016/17: 12

2017/18: 15

2018/19: 1

От последней цифры аж сводит скулы – один гол! Криш был удален в Валенсии и не сыграл против «Янг Бойз», но впереди было два матча с «МЮ», домашняя «Валенсия», выездные швейцарцы. Свой единственный гол он забил англичанам очень красиво. Но на этом и все. А Лига чемпионов без голов Роналду смотрится как-то неестественно.