Роналду брали в «Юве» для ЛЧ. А теперь вылетят из-за его касания
- Андрей Шевченко: «С Роналду «Ювентус» может выиграть Лигу чемпионов
- Луиш Фигу: «Роналду поможет «Ювентусу» выиграть Лигу чемпионов»
- Андреа Пирло: «Роналду способен помочь «Ювентусу» выиграть Лигу чемпионов»
Любой понимал: «Ювентус» и так силен, он вполне по праву каждый год входит в число фаворитов Лиги чемпионов, а тут еще и лучший на тот момент игрок мира переходит в клуб, значит, теперь вообще все двери открыты. Все шло как нельзя лучше: у «Баварии» не очень складывалось с Ковачем, у «Реала» вообще полупровальный сезон, «Барселона» не столь убийственна, как прежде, что там выйдет у непредсказуемого Тухеля с «ПСЖ» – неясно совершенно, а «Ман Сити» и «Ливерпуль», кажется, больше заняты борьбой за победу в АПЛ.
В любом случае, шансы «Юве» резко повышались. Из Кубка клуб вылетел, а в чемпионате уже играть неинтересно – там хоть в феврале празднуй очередной триумф. Все заточено под Лигу чемпионов, а в 1/8 финала соперник хоть и неприятный, но пройти можно, ведь «Атлетико» тоже не столь монолитен, как прежде. «Ювентус» приехал на «Ванда Метрополитано» потестировать стадион, на котором пройдет финал. Итальянцы не размышляли и не мечтали о возвращении. Они выглядели так, будто их в любом случае привезут сюда 1 июня.
С Криштиану все в порядке – он идет почти по графику «гол за матч» и не очень-то переживает, если что-то складывается чуть похуже. Вот только тот ли это Роналду в Лиге чемпионов, которого мы знаем? Празднования голов, мы о них забыли. Сколько всего их было?
Вот как по сезонам в ЛЧ забивал португалец в этом десятилетии:
- 2010/11: 6
- 2011/12: 10
- 2012/13: 12
- 2013/14: 17
- 2014/15: 10
- 2015/16: 16
- 2016/17: 12
- 2017/18: 15
- 2018/19: 1
От последней цифры аж сводит скулы – один гол! Криш был удален в Валенсии и не сыграл против «Янг Бойз», но впереди было два матча с «МЮ», домашняя «Валенсия», выездные швейцарцы. Свой единственный гол он забил англичанам очень красиво. Но на этом и все. А Лига чемпионов без голов Роналду смотрится как-то неестественно.
Теперь он приехал на «Ванда Метрополитано» и сделал все, чтобы в первый день лета вернуться сюда снова.
- Нанес 7 ударов. В створ попал только один;
- Почти не ошибался в передачах – 95,1% точности. Их всего была 41;
- Ему удались 7 обводок. А еще две ключевые передачи;
- Он собрал на себе три фола
Никто не будет это помнить. Запомнятся лишь две вещи. Первая – его «пятерка» фанатам «Атлетико», как намек о том, сколько раз он побеждал в Лиге чемпионов.
Вторая – рикошет от его руки, после которого Диего Годин сделал счет 2:0.
Малопонятная тактика на выезде, невнятные атаки, бесконечные симуляции защитников, все это еще больше отдаляет «Ювентус» от трофея – тот был в четырех шагах, а теперь в полутора тысяче километров, которые разделяют Мадрид и Турин, и едва ли теперь «Юве» в этом сезоне сядет на этот рейс. Туринскому клубу опять чего-то не хватило, теперь даже и с Роналду. Но за провал всегда отвечает лидер, пусть этот рикошет, который ставит итальянцев на грань абсолютного краха, и был глупейшей случайностью.
Лидер ответит через три недели. Сомнительно лишь, что его команда наконец-то будет достойна этого ответа. «Не думаю, что Роналду поможет Ювентусу добыть победу в Лиге чемпионов. Успех в ней не зависит от одного футболиста. В Лиге чемпионов есть команды посильнее, чем Ювентус, потому им нужно нечто большее», – сказал прошлым летом Уэсли Снейдер.
Точнее и не скажешь.