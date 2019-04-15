Фотохроника: 30 лет трагедии на «Хиллсборо»

Она могла случиться и 31 год назад, но тогда повезло больше. В 1988 году в полуфинале Кубка Англии в Шеффилде встретились «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль», в присутствии 51 тысячи зрителей 2:1 выиграли мерсисайдцы, и во время этой игры едва не случилась давка – уже тогда фанатам гостей было очень некомфортно наблюдать за матчем. Через год «Форест» и «Ливерпуль» встретились на той же стадии Кубка и на том же стадионе.

Помня об инцидентах 1988-го, руководство «Ливерпуля» обратилось с просьбой перенести матч на другой стадион, но ему отказали. Матч в итоге был перенесен через три недели в Манчестер, где «Ливерпуль» выиграл 3:1, но уже после того, как случилось то самое Хиллсборо-89.