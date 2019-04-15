Фотохроника: 30 лет трагедии на «Хиллсборо»
Она могла случиться и 31 год назад, но тогда повезло больше. В 1988 году в полуфинале Кубка Англии в Шеффилде встретились «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль», в присутствии 51 тысячи зрителей 2:1 выиграли мерсисайдцы, и во время этой игры едва не случилась давка – уже тогда фанатам гостей было очень некомфортно наблюдать за матчем. Через год «Форест» и «Ливерпуль» встретились на той же стадии Кубка и на том же стадионе.
Помня об инцидентах 1988-го, руководство «Ливерпуля» обратилось с просьбой перенести матч на другой стадион, но ему отказали. Матч в итоге был перенесен через три недели в Манчестер, где «Ливерпуль» выиграл 3:1, но уже после того, как случилось то самое Хиллсборо-89.
На «Хиллсборо» тогда сыграли всего шесть минут – дальше продолжать матч было бессмысленно. В давке погибли 96 человек, более 700 получили травмы различной степени тяжести. Прижатые к решеткам люди умоляли полицейских открыть ограду, но те отказывались без приказа. Кроме того, полиция не пропускала машины скорой помощи на поле – лишь одна бригада пыталась спасти людей, вместе с ней это делали другие зрители.
Самой молодой жертвой давки стал десятилетний двоюродный брат Стивена Джеррарда, самой возрастной – 67-летний брат футболиста «Ливерпуля» Кевина Барона.
В 2012 году был выпущен 395-страничный отчет по итогам независимого расследования трагедии. Выводы всех шокировали:
- Почти половину из погибших можно было спасти.
- Полиция придерживалась выработанной линии и пыталась всех убедить, что во всем виноваты фанаты.
- Еще полицейские специально сливали ложную информацию в издание The Sun, которое потом напечатало очень скандальную статью (о том, что фанаты обчищали карманы умерших товарищей, мочились на них и били полицейских).
- Нет никаких подтверждений о том, что фанаты «Ливерпуля» были пьяны.
- Виновны организаторы матча и полиция Южного Йоркшира.
Через четыре года суд постановил, что вина за произошедшее полностью лежит на полиции, чья деятельность привела к давке и не помогла людям выжить. Шеф полиции Дэвид Дакенфилд был признан виновным в убийстве по неосторожности.
Виновные нашлись только через 27 лет после трагедии. Но 96 погибших об этом уже никогда не узнают.