В Румынии есть клуб, где забивают сыновья Ривалдо и Хаджи. Причем, на глазах отцов

10 лет назад в Румынии появился «Вииторул» из Констанцы и за это время даже успел выиграть местный чемпионат. Произошло это в позапрошлом году. Заодно выиграл румынский Суперкубок и дебютировал в Лиге чемпионов, правда, не слишком удачно, проиграв 1:4 по сумме двух встреч АПОЭЛу в квалификации. А в нынешнем сезоне вылетел от «Витесса», который тренирует Слуцкий.

Команда у себя на родине заметная, но в Европе она больше отмечается не результатами, а сыновьями футбольных знаменитостей. Там играют: Янис Хаджи (сын Георге Хаджи), Ривалдиньо (сын Ривалдо), а также Джордже Ганя (его отцом является Ионел Ганя, который вышиб своим голом сборную Англии с Евро-2000).

Сейчас в румынском чемпионате «Вииторул» под руководством тренера Георге Хаджи идет пятым, серьезно отставая от лидирующей группы. В очередном матче против «КСУ Крайовы» «Виторул» победил 2:1, произошло это благодаря голам сыновей Хаджи и Ривалдо.

Перед матчем «Вииторул» подарил футболку приехавшему в гости Ривалдо