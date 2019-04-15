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#Вииторул #Георге Хаджи #Ривалдиньо #Ривалдо #Янис Хаджи

В Румынии есть клуб, где забивают сыновья Ривалдо и Хаджи. Причем, на глазах отцов

15 апреля 2019, 11:36

10 лет назад в Румынии появился «Вииторул» из Констанцы и за это время даже успел выиграть местный чемпионат. Произошло это в позапрошлом году. Заодно выиграл румынский Суперкубок и дебютировал в Лиге чемпионов, правда, не слишком удачно, проиграв 1:4 по сумме двух встреч АПОЭЛу в квалификации. А в нынешнем сезоне вылетел от «Витесса», который тренирует Слуцкий.

Команда у себя на родине заметная, но в Европе она больше отмечается не результатами, а сыновьями футбольных знаменитостей. Там играют: Янис Хаджи (сын Георге Хаджи), Ривалдиньо (сын Ривалдо), а также Джордже Ганя (его отцом является Ионел Ганя, который вышиб своим голом сборную Англии с Евро-2000).

Сейчас в румынском чемпионате «Вииторул» под руководством тренера Георге Хаджи идет пятым, серьезно отставая от лидирующей группы. В очередном матче против «КСУ Крайовы» «Виторул» победил 2:1, произошло это благодаря голам сыновей Хаджи и Ривалдо.

Перед матчем «Вииторул» подарил футболку приехавшему в гости Ривалдо

«Вииторул» пропустил первым, но отыгрался после сумасшедшего гола Яниса Хаджи. Реакция знаменитых отцов красиво дополнила классный эпизод.

Победу принес гол Ривалдиньо, после того как Хаджи разогнал атаку, а Ганя отдал голевой пас. В комбинации поучаствовали все три сына известных футболистов!

Ривалдо после матча выложил совместную фотографию, а в подписи указал слова благодарности за прием. Отцы и сыновья в тот вечер были довольны всем.

Все фото: Твиттер «Вииторула»
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