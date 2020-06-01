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#Ла Лига #Футбол #Примера #Сегунда

Появился календарь двух ближайших туров Примеры. Рестарт – с севильского дерби

01 июня, 10:37

Как и сообщалось ранее, матчи будут проходить каждый день. 28-й тур будет сыгран с 11 по 14 июня, 29-й – с 15-го по 18-е.

«Барселона» сыграет в гостях с «Мальоркой» и дома с «Леганесом», «Реал» – дома с «Эйбаром» и «Валенсией».

Возобновление сезона – 11 июня матчем «Севилья» – «Бетис».

Сайт Ла Лиги

Сайт Ла Лиги

Есть и расписание двух ближайших туров Сегунды.

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