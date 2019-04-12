Мы задали Краневиттеру из «Зенита» 45 вопросов о жизни: что удивляет аргентинца в России и каково быть молодым отцом
Иностранцы, которые переезжают в Россию, сталкиваются здесь с кучей непонятных вещей. Каково им? Что они хотят рассказать о своей родине миру? Из чего состоит их жизнь? Один из интересных примеров такого легионера — Матиас Краневиттер из «Зенита». От его Аргентины до Санкт-Петербурга почти 15 000 километров.
Денис Лапшин задал Краневиттеру 45 быстрых вопросов про быт, мировоззрение и культуры двух стран.
«Самая нужная вещь в Петербурге – пальто»
– Лучшее место для свидания в Санкт-Петербурге.
– Теперь, когда у нас появился сын, мы часто ходим куда-нибудь поесть. У нас есть любимый ресторан неподалеку от дома. А в других ситуациях — центр города отлично подойдет. Особенно сейчас, когда уже не так холодно на улице, очень здорово просто прогуляться. Я не могу назвать что-то конкретное, но не потому, что таких мест нет, а просто потому, что каждый раз мы находим какое-нибудь новое красивое место.
– Ты посетил много городов в России. Какие три — лучшие?
– Да, я много где был, но почти всегда в эти дни я думал только о матче. Но я уверен, что Санкт-Петербург — номер один, мы живем в лучшем городе России! Москва мне тоже нравится, очень симпатичный, большой и безопасный город. А другие города я не так хорошо знаю, но третьим назвал бы Краснодар. Как-нибудь я хотел бы изучить этот город получше.
– Лучший футболист из других команд чемпионата России.
– Хороших футболистов действительно много. Мне очень нравится как играет Перейра из «Краснодара». Очень интересный, хороший игрок. А еще футболист, который играет в центре полузащиты под номером восемь… Газинский, точно!
– Представь, что твои друзья впервые приехали в Россию. Куда их отведешь в первую очередь?
– Мои друзья уже не раз приезжали, и обычно в первую очередь они шли на наш стадион. Они всегда с большим интересом приезжают в Россию, ведь это очень далеко от Аргентины. Но больше всего их интересует именно «Газпром Арена».
– Что тебя больше всего удивило в России?
– Думаю, образ жизни. Наверное, я не смог быстро к нему привыкнуть, потому что в клубе много аргентинцев, и поначалу мы много общались друг с другом на испанском. Но сейчас все замечательно, и я рад жить в таком фантастическом городе.
– Лучший месяц для того, чтобы посетить Санкт-Петербург.
– Июль! Из-за погоды, конечно. Если говорить обо мне, то я очень люблю тепло, и поэтому летом мне в Питере наиболее комфортно.
– Лучший способ провести свободные дни в Питере?
– Ха-ха, у нас их почти нет! Если появляется неделя-другая свободная, я обычно возвращаюсь в Аргентину. Но если я в Санкт-Петербурге, а на улице холодно, мы обычно собираемся вместе с другими аргентинцами, чтобы есть и пить мате в хорошей компании. А если тепло, то идем гулять по нашему красивому городу.
– Самая важная вещь, которую должен иметь каждый петербуржец?
– Пальто! Если у тебя нет пальто в Петербурге, то зимой выжить невозможно.
– Сколько раз ты ездил на метро в России?
– В метро? Ни разу! А нет, погоди, один раз все-таки было! Вместе с аргентинской сборной, когда мы играли в Москве, мы пошли на экскурсию в метро. Так что один раз все-таки проехался.
– Опиши свой первый день в России.
– Он был тяжелый! Потому что я приехал из страны, где говорили на испанском, и вообще ни разу не играл в стране с другим языком. Но сейчас, конечно, я уже давно акклиматизировался и живу в России без проблем.
– Слушаешь ли какие-нибудь песни на русском?
– Нет, это было бы очень сложно, потому что я не знаю языка! По правде говоря, у нас есть восемь-девять человек в команде, кто говорит на испанском, и мы всегда вместе.
– Назови все русские блюда, которые ты знаешь.
– Хм, на самом деле, из русских блюд я знаю и ем только суп… Борщ! Я стараюсь часто есть его дома, он очень вкусный.
– Главные стереотипы россиян об аргентинцах — танго и футбол. А что аргентинцы думают о России?
– Ну, в первую очередь, мы все знаем про хоккей на льду! А еще мы думаем, что вы любите теленовеллы. Ну, с Наталией Орейро, и вот это все.
«Мой девиз: Лучше умереть, стоя на ногах, чем жить, стоя на коленях»
– В каком матче тебе было холоднее всего?
– Это был прошлый год, матч с «Уфой» в гостях. Мы выиграли тогда 2:1. Было безумно холодно, шел снег, играть было просто невозможно. Я помню, что матч начался с минуты молчания, точно не знаю по какому поводу (из-за трагедии в Кемерово, прим.). Мы стояли эту минуту не двигаясь, было ужасно холодно, и в лицо летел снег.
– Лучшая музыка, чтобы подготовиться к сложному матчу.
– Я предпочитаю квартето, это аргентинский жанр музыки, который слушают в том месте, откуда я родом, в Тукумане.
– С каким футболистом ты больше всего хотел бы сыграть?
– Тут без вопросов: Месси! Когда он у тебя в команде, все становится намного легче.
– Ты коллекционируешь что-нибудь?
– Да, футболки других игроков, а еще клюшки для гольфа!
– Последний сериал, который ты посмотрел.
– Американский сериал «Нарко: Мексика», он очень хорош! Мне вообще нравятся подобные сериалы, но этот я посмотрел последним.
– Лучший подарок, который ты получал от фаната.
– Футболка «Ривер Плейта»! Я тогда был в Испании, и фанат подарил мне майку моего родного клуба с моей фамилией. Она сейчас висит у меня в коллекции.
– Сколько дней сможешь прожить без интернета?
– Я очень часто пользуюсь им! Я постоянно в телефоне, но, мне кажется, если бы кто-то запретил мне это делать, я бы легко справился и без него.
– Опиши главные правила твоей жизни в одной фразе.
– «Лучше умереть, стоя на ногах, чем жить, стоя на коленях». Это фраза из песни аргентинской рок-группы Callejeros, которая мне очень подходит.
– Твоя любимая фотография, которую сделал ты сам.
– Это фотография моего сына, когда он родился! Она есть в инстаграме.
– Как изменилась твоя жизнь с рождением сына?
– Очень сильно! Мой сын – это то, что делает меня счастливым. Я и моя жена живем ради того, чтобы заботиться о нем, чтобы у него все было хорошо. Все остальное отходит на второй план.
– Что можешь посоветовать человеку, который скоро станет отцом?
– Посоветую побольше спать сейчас, потому что после рождения ребенка у него это явно не получится!
«В аргентинскую лигу вписался бы Оздоев»
– Что более вероятно: что ты сыграешь за «Боку» или что Лео Паредес – за «Ривер»?
– Ни то, ни другое, на 100%!
– Одна вещь о Дзюбе, которую никто не знает.
– Хаха, это личное! То, что происходит в раздевалке, остается в раздевалке.
– Чем отличаются Семак и Манчини?
– Они очень разные люди. Они привыкли к разным вещам, и это нормально, что у всех людей есть своя точка зрения на футбол. Манчини видел его не так, как наш нынешний тренер, Сергей Семак. Но на сегодняшний день в нашей команде все хорошо.
– Маркизио – самый модный в «Зените»?
– Да, безусловно! Он же итальянец, они всегда отлично одеваются. А второй после него – Себа Дриусси! Он тоже любит приодеться.
– Назови аргентинского игрока, которого «Зенит» должен обязательно купить.
– Вообще много кого! Например, Габриэля Меркадо. Он мой хороший друг, мы много времени провели вместе в сборной, в «Ривере», да и в «Севилье» тоже.
– Есть вероятность, что «Зенит» сыграет товарищеский матч с «Барсой». Как справиться с Месси?
– Такого способа просто нет! Если Лео выйдет на матч в хорошем настроении, с ним ничего нельзя сделать.
– Фанаты «Зенита» подготовили впечатляющий перф перед матчем с «Фенером». Что ты чувствовал в этот момент?
– Когда я ехал в автобусе, я не до конца понимал, что происходит, потому что видел только много красного света. Но потом, когда я вернулся домой и увидел это по телевизору, я понял, что ничего подобного в жизни со мной никогда не случалось. В Аргентине меня все постоянно спрашивают об этом.
– Это сравнимо с тем, что можно увидеть в Аргентине?
– В Аргентине люди сумасшедшие, если дело касается футбола. Сегодня у нас тяжело им наслаждаться, потому что на трибуны практически невозможно ходить. Это не всегда лучшая сторона нашего футбола, там случается много жестокости, и это многим не нравится в нашей стране, но люди живут в такой непередаваемой манере.
– Какой день в «Зените» был для тебя самым запоминающимся?
– Наверное, самый первый день, когда я подписал контракт, впервые съездил на стадион.
– У тебя есть прозвище в команде?
– Почти все зовут меня просто Мати, сокращенно от Матиас.
– Какой футболист «Зенита» лучше всего вписался бы в аргентинскую лигу? Не берем в расчет аргентинцев и Барриоса.
– Ну, тогда Нобоа, он же южноамериканец! Ему бы понравилось там играть. А из россиян подошел бы Оздоев. Он очень сильный полузащитник, который активно смещается к чужой штрафной, это то что надо.
«Лео Месси – символ нашей страны на данный момент»
– Какое блюдо аргентинской кухни должны попробовать россияне?
– Асадо! Это очень вкусное жареное мясо, в Аргентине его очень любят.
– Лео Месси или Диего Марадона?
– Лео Месси, потому что с Марадоной я не знаком. Я не знаю, какой он человек, и в футбол тоже с ним не играл. А с Лео удалось и то, и другое.
– Лео Месси или Лео Паредес?
– Лео Паредес! Наверное, потому, что с ним мы провели полтора года вместе в «Зените». С Месси я тоже играл на Кубке Америки, но все-таки знаю его намного хуже.
– Три места в Аргентине, которые должен посетить каждый.
– Первое – Каса Росада, это дворец в Буэнос Айресе, где расположена резиденция президента. Также обязательно сходите на стадион «Ривера», который называется «Монументаль». Ну а третье – Йерба Буэна, это место, откуда я родом!
– Что общего у аргентинцев и русских?
– Чувство юмора! Оно у нас очень похоже. Мы довольно разные во всем остальном, но при этом отлично ладим друг с другом. А иногда даже это очень непросто.
– В России нам кажется, что все аргентинцы пьют мате. Это правда так?
– Да, все аргентинцы, куда бы они не поехали, постоянно пьют мате. Я сам пью его каждый день! Всегда привожу с собой из Аргентины заварку для мате.
– Один из главных людей в России, который олицетворяет нашу страну и ее культуру – Александр Пушкин, русский поэт и писатель. А кто в Аргентине?
– Их много, на самом деле. Я не думаю, что прям все назвали бы кого-то конкретного. Но по моему мнению, Лео Месси – символ нашей страны на данный момент. У нас много известных спортсменов, писателей, художников, но я уверен, что большинство все-таки считает, что именно Месси олицетворяет Аргентину.
– Что больше всего удивляет людей, приезжающих в Аргентину?
– Наверное, наш стиль жизни. В Аргентине все очень любят поговорить, даже с незнакомыми людьми. Тебе всегда могут помочь люди, которых ты впервые видишь в твоей жизни.
– Лучшая страна Южной Америки за исключением Аргентины?
– Много хороших, но мне больше всего нравится Колумбия!
– Ты знаешь, что Суперкубок Южной Америки может пройти в России? Что думаешь по этому поводу?
– Я не знал об этом! Надеюсь, он пройдет в Санкт-Петербурге, и мы сможем сходить на матчи!