Мы задали Краневиттеру из «Зенита» 45 вопросов о жизни: что удивляет аргентинца в России и каково быть молодым отцом

Иностранцы, которые переезжают в Россию, сталкиваются здесь с кучей непонятных вещей. Каково им? Что они хотят рассказать о своей родине миру? Из чего состоит их жизнь? Один из интересных примеров такого легионера — Матиас Краневиттер из «Зенита». От его Аргентины до Санкт-Петербурга почти 15 000 километров.

Денис Лапшин задал Краневиттеру 45 быстрых вопросов про быт, мировоззрение и культуры двух стран.

«Самая нужная вещь в Петербурге – пальто»

– Лучшее место для свидания в Санкт-Петербурге.

– Теперь, когда у нас появился сын, мы часто ходим куда-нибудь поесть. У нас есть любимый ресторан неподалеку от дома. А в других ситуациях — центр города отлично подойдет. Особенно сейчас, когда уже не так холодно на улице, очень здорово просто прогуляться. Я не могу назвать что-то конкретное, но не потому, что таких мест нет, а просто потому, что каждый раз мы находим какое-нибудь новое красивое место.

– Ты посетил много городов в России. Какие три — лучшие?

– Да, я много где был, но почти всегда в эти дни я думал только о матче. Но я уверен, что Санкт-Петербург — номер один, мы живем в лучшем городе России! Москва мне тоже нравится, очень симпатичный, большой и безопасный город. А другие города я не так хорошо знаю, но третьим назвал бы Краснодар. Как-нибудь я хотел бы изучить этот город получше.

– Лучший футболист из других команд чемпионата России.

– Хороших футболистов действительно много. Мне очень нравится как играет Перейра из «Краснодара». Очень интересный, хороший игрок. А еще футболист, который играет в центре полузащиты под номером восемь… Газинский, точно!

– Представь, что твои друзья впервые приехали в Россию. Куда их отведешь в первую очередь?

– Мои друзья уже не раз приезжали, и обычно в первую очередь они шли на наш стадион. Они всегда с большим интересом приезжают в Россию, ведь это очень далеко от Аргентины. Но больше всего их интересует именно «Газпром Арена».

– Что тебя больше всего удивило в России?

– Думаю, образ жизни. Наверное, я не смог быстро к нему привыкнуть, потому что в клубе много аргентинцев, и поначалу мы много общались друг с другом на испанском. Но сейчас все замечательно, и я рад жить в таком фантастическом городе.

– Лучший месяц для того, чтобы посетить Санкт-Петербург.

– Июль! Из-за погоды, конечно. Если говорить обо мне, то я очень люблю тепло, и поэтому летом мне в Питере наиболее комфортно.

– Лучший способ провести свободные дни в Питере?

– Ха-ха, у нас их почти нет! Если появляется неделя-другая свободная, я обычно возвращаюсь в Аргентину. Но если я в Санкт-Петербурге, а на улице холодно, мы обычно собираемся вместе с другими аргентинцами, чтобы есть и пить мате в хорошей компании. А если тепло, то идем гулять по нашему красивому городу.

– Самая важная вещь, которую должен иметь каждый петербуржец?

– Пальто! Если у тебя нет пальто в Петербурге, то зимой выжить невозможно.

– Сколько раз ты ездил на метро в России?

– В метро? Ни разу! А нет, погоди, один раз все-таки было! Вместе с аргентинской сборной, когда мы играли в Москве, мы пошли на экскурсию в метро. Так что один раз все-таки проехался.

– Опиши свой первый день в России.

– Он был тяжелый! Потому что я приехал из страны, где говорили на испанском, и вообще ни разу не играл в стране с другим языком. Но сейчас, конечно, я уже давно акклиматизировался и живу в России без проблем.

– Слушаешь ли какие-нибудь песни на русском?

– Нет, это было бы очень сложно, потому что я не знаю языка! По правде говоря, у нас есть восемь-девять человек в команде, кто говорит на испанском, и мы всегда вместе.

– Назови все русские блюда, которые ты знаешь.

– Хм, на самом деле, из русских блюд я знаю и ем только суп… Борщ! Я стараюсь часто есть его дома, он очень вкусный.

– Главные стереотипы россиян об аргентинцах — танго и футбол. А что аргентинцы думают о России?

– Ну, в первую очередь, мы все знаем про хоккей на льду! А еще мы думаем, что вы любите теленовеллы. Ну, с Наталией Орейро, и вот это все.