Ночи расшифровок, посиделки на кухне, борщ в Тарасовке – так создаются автобиографии

Как попасть в сферу. И почему выбрали именно его

«Каждый случай индивидуален. С Мостовым – личная история. Первый момент – хотел попробовать себя в этой нише. Тогда я уже 10 лет был в спортивной журналистике. Мой друг Алексей Зинин работал в издательстве «Городец», сам писал книги, занимался неким продюсированием и предложил мне эту историю.

Второй момент. Когда я учился в университете, у меня был преподаватель по практике, который дал мне путевку в профессию. Его зовут Виктор Васильевич Мостовой. У меня был бзик – подарить книгу Мостового Мостовому.

Сделав эту книгу, я не планировал больше возвращаться к жанру автобиографии. Это трудоемкий процесс: отнимает много времени, сил и эмоций – при этом, к сожалению, не супероплачиваемый. То же самое говорят про прыжок с парашютом: когда в первый раз прыгаешь, не знаешь, что тебя ждет. На второй прыжок можешь уже не решиться.

Я не жалел, что зашел в историю с Мостовым. Появилось детище, которому я рад. Но вместе с тем понимал, что расшифровка, вычитывание, редактура, согласование – энергетически сложные процессы, отнимающие очень много времени.

Но вернулся. В случае с Романцевым мне предложила написать биографию его внучка Алина. Не мог отказаться. Олег Иванович – главная величина в России, если брать футбол 90-х. С ним связаны почти все главные победы. Интересно было понять мотивы его поступков, действий.

Была предыстория. Все ждали, когда Олег Иванович уже что-то выпустит. Он отшучивался и говорил: «Не хочу».

Однажды Романцев пришел к нам в редакцию «Чемпионата» в гости. Встреча прошла перед днем рождения Николая Петровича Старостина. Романцеву эта тема близка. Он очень много историй рассказал о своем учителе.

Я ими вдохновился. Мы вышли с ним на крыльцо – он покурить, а я просто сопровождал. Говорю: «Олег Иванович, пора бы и вам написать книжку». Он сказал: «Внучка подрастает. Может, с ней сделаем». На этом тема заглохла. Я никаких удочек по этому поводу не забрасывал. Но через два месяца Алина написала мне в фейсбуке. Мы встретились. Она сказала: «Хотим, чтобы такая книга была. Дед не против. Как вы смотрите, чтобы включиться в процесс?».

Алина прорабатывала разные кандидатуры соавтора. Меня, как она рассказала, ей посоветовал Мостовой. За что Саше большое спасибо».