Наиль Якупов
КХЛ
Хоккей
Павел Колтыгин
Герман Рубцов
Витязь
СКА (х)
Поделиться:
Комментарии:
0
#Наиль Якупов #Хоккей #КХЛ #СКА (х) #Витязь #Герман Рубцов #Павел Колтыгин

СКА обменял Якупова в «Витязь»

08 мая, 14:13

В результате обмена петербуржцы получили Павла Колтыгина, а также права на Германа Рубцова, который сейчас выступает в Северной Америке.

  • Якупов – первый номер драфта НХЛ-2012. В прошлом сезоне КХЛ он набрал 20 (10+10) очков в 46 матчах.
  • Колтыгин не набрал ни одного очка в 30 играх за «Витязь». 
  • У Рубцова 4 матча в НХЛ за «Филадельфию» (0 очков).
Еще по теме
Русского хоккея не будет до сентября – вот 7 сюжетов, за которыми надо следить все это время
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Наиль Якупов
#Хоккей
#КХЛ
#СКА (х)
#Витязь
#Герман Рубцов
#Павел Колтыгин