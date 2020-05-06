Александра Трусова
фигурное катание
Этери Тутберидзе
Евгений Плющенко
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#Александра Трусова #Евгений Плющенко #фигурное катание #Этери Тутберидзе

Трусову отчислят из «Самбо-70» после ухода от Тутберидзе

06 мая, 16:54

«Самбо-70» – центра спорта и образования, где тренирует Этери Тутберидзе. Что сказал директор центра Ренат Лайшев:

  • Трусову вынуждены отчислить;
  • Ее переход – не новость, но есть удивление, что он происходит во время коронавируса;
  • Кто уходил раньше – ушли в никуда (Цурская, Питкеев);
  • В сравнении – Медведева тоже ушла, но к одному из лучших тренеров в мире.

Уход Трусовой из школы Тутберидзе подтвердил Евгений Плющенко.

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