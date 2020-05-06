Трусову отчислят из «Самбо-70» после ухода от Тутберидзе

«Самбо-70» – центра спорта и образования, где тренирует Этери Тутберидзе. Что сказал директор центра Ренат Лайшев:

Трусову вынуждены отчислить;

Ее переход – не новость, но есть удивление, что он происходит во время коронавируса;

Кто уходил раньше – ушли в никуда (Цурская, Питкеев);

В сравнении – Медведева тоже ушла, но к одному из лучших тренеров в мире.

Уход Трусовой из школы Тутберидзе подтвердил Евгений Плющенко.