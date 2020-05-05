Абдулманап Нурмагомедов
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Хабиб Нурмагомедов
Отец Хабиба доставлен в больницу Москвы
05 мая, 16:16
Об этом рассказал друг семьи Нурмагомедовых Убайдула Османов:
«Несколько дней назад я разговаривал с Абдулманапом. По его словам, все было хорошо, говорил, что идет на поправку. 3 мая мне позвонил его близкий родственник, сказал, что ему вдруг стало плохо и спецбортом его доставили в Москву. Я полагаю, что были проблемы с сердцем».
- Абдулманапа Нурмагомедова госпитализировали 25 апреля из-за пневмонии.
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