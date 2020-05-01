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«Болонья», «Парма», СПАЛ и «Сассуоло» могут тренироваться на базах с 4 мая
01 мая, 14:08
Глава региона Эмилия-Романья Стефано Боначчини подписал документ, согласно которому профессиональные спортсмены с 4 мая могут начать индивидуальные тренировки. При этом они должны соблюдать дистанцию в 2,5 метра и не собираться в закрытых помещениях.
«Болонья», «Парма», СПАЛ и «Сассуоло», базирующиеся в этом регионе, попадают под распоряжение Боначчини.
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