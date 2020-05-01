Серия А
Футбол
коронавирус
Болонья
СПАЛ
Сассуоло
Парма
Поделиться:
Комментарии:
0
#Серия А #коронавирус #Футбол #Парма #Болонья #Сассуоло #СПАЛ

«Болонья», «Парма», СПАЛ и «Сассуоло» могут тренироваться на базах с 4 мая

01 мая, 14:08

Глава региона Эмилия-Романья Стефано Боначчини подписал документ, согласно которому профессиональные спортсмены с 4 мая могут начать индивидуальные тренировки. При этом они должны соблюдать дистанцию в 2,5 метра и не собираться в закрытых помещениях.

«Болонья», «Парма», СПАЛ и «Сассуоло», базирующиеся в этом регионе, попадают под распоряжение Боначчини.

Важное по коронавирусу:
Хроника коронавируса на 28 мая: АПЛ возобновит сезон, в «Локомотиве» заболели четыре игрока
Знаменитости, которые заболели коронавирусом
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Серия А
#коронавирус
#Футбол
#Парма
#Болонья
#Сассуоло
#СПАЛ