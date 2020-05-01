Денис Давыдов
Болгария
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коронавирус
ЦСКА София
Давыдов расторг контракт с софийским ЦСКА
01 мая, 09:21
В заявлении агентства, представляющего Дениса Давыдова, говорится: соглашение было разорвано по обоюдному согласию, ЦСКА выплатит ему компенсацию.
Из-за сложной финансовой ситуации, вызванной коронавирусом, ЦСКА расстается с легионерами. До этого, например, ЦСКА расторг контракт с бывшим игроком «Дерби» и «Депортиво» Раулем Альбентосом.
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