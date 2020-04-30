Бундеслига не возобновится 9 мая – власти Германии отложили вопрос по чемпионатам

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила по видеосвязи проблему коронавируса в стране.

Обсуждение по возобновлению футбольного чемпионата перенесено на 6 мая. Таким образом, 9 мая сезон продолжен не будет.

«DFL признает, что сегодня не было принято никакого решения по возобновлению чемпионатов», – заявила Немецкая футбольная лига в твиттере.