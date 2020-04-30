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Бундеслига не возобновится 9 мая – власти Германии отложили вопрос по чемпионатам
30 апреля, 22:31
Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила по видеосвязи проблему коронавируса в стране.
Обсуждение по возобновлению футбольного чемпионата перенесено на 6 мая. Таким образом, 9 мая сезон продолжен не будет.
«DFL признает, что сегодня не было принято никакого решения по возобновлению чемпионатов», – заявила Немецкая футбольная лига в твиттере.
Следующая вероятная дата возобновления – 16 мая.
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