Игорь Пердута
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#Игорь Пердута #Футбол #УПЛ #Ворскла

Украинский футболист Пердута: «Удивился, как легко жена взяла мою фамилию. Ее девичья – Москаль»

30 апреля, 13:18

Прямая речь от защитника «Ворсклы» Игоря Пердуты:

«Без шуток не обходилось и в детстве, и во взрослом футболе. Но везло с людьми – никто не смеялся зло. Все подколки всегда были дружескими. Понимаю, что само слово «Пердута» довольно забавное, я бы и сам улыбнулся. Вы же наверняка слышали, как меня партнеры зовут на поле «Пердя» или «Пердюня». Фамилия не приносит мне никакого дискомфорта.

Удивился, если честно, как легко жена взяла фамилию, она большая молодец. Она еще так удивленно у меня спрашивала: «Тю, а какую еще фамилию я должна брать?» В конце концов, у нее девичья фамилия – Москаль».

Пердута 10 лет играет за «Ворсклу». В 2017 году его вызывали в сборную Украины.

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