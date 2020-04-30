НХЛ
Хоккей
Официальное сообщение НХЛ: в планах – разрешить тренировки с середины мая
30 апреля, 10:40
НХЛ выпустил обращение. Вкратце:
• Сейчас действует первая фаза переходного периода – режим самоизоляции.
• Вторая фаза – это разрешение на тренировки небольшими группами. Лига готовится и полагает, что с середины мая будет возможно приступить к ней.
• Произойдет это в том случае, если ситуация и дальше будет развиваться благоприятно.
• Официальных сроков по возобновлению сезона по-прежнему нет.
Сезон в НХЛ приостановлен с 12 марта.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые