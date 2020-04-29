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Футбол
В Швейцарии разрешат играть без зрителей с 8 июня
29 апреля, 19:21
Член Федерального совета Швейцарии Виола Амерд озвучила правила:
• С 11 мая можно тренироваться небольшими группами максимум с пятью людьми без физического контакта.
• До 8 июня допускаются только тренировки, но не соревнования. После 8 июня будут разрешены игры без зрителей: «Федеральный совет примет это решение 27 мая».
• Крупные мероприятия с участием более тысячи человек все так же запрещены до конца августа.
В Швейцарии по данным ВОЗ по состоянию на 28 апреля инфицировано 29 тысяч человек. Погибло 1352.
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