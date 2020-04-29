Дмитрий Кузнецов
MMA
Хабиб Нурмагомедов
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#Дмитрий Кузнецов #MMA #Хабиб Нурмагомедов

Боец ММА записал дисс на Хабиба и был избит. Говорит, напали впятером

29 апреля, 10:42

Дмитрий Кузнецов показал дисс на Хабиба Нурмагомедова «Король лицемерия», где раскритиковал поведение Хабиба. Клип и песню он назвал личным мнением, аргументированным реальными фактами.

Кузнецов – боец ММА с 17 боями (11-6). Он выступал в Fight Nights Global.

Позже он сообщил, что на него напали пять человек, а его отцу испортили машину. Мы не можем привести его пост из-за матерных слов на скринах. Полный текст сообщения доступен в инстаграме Кузнецова.

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