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#Россия (х) #коронавирус #Хоккей

Из-за коронавируса отменен хоккейный Кубок Глинки/Гретцки. Прошлый турнир выиграла Россия

29 апреля, 10:38

В турнире участвуют команды с игроками до 18 лет. Соревнование 2020 года было запланировано на период с 3 по 8 августа в Эдмонтоне и Ред Дире. Оно не состоится.

Чемпионат проводится с 1991 года. С тех пор Канада выигрывала его 22 раза, а Россия/СССР – только четырежды. По одной победе у США, Швеции и Чехии.

Турнир-2019 выиграла сборная России, в финале одолев 3:2 Канаду.

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